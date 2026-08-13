O Ses Türkiye Çocuklar'ın Unutulmaz İkizleriydi: Doğa ve Çağla'nın Yıllar Sonraki Halleri Gündem Oldu!

Türkiye'deki ekran yolculuğuna 2011 yılında başlayan O Ses Türkiye, kısa sürede televizyonun fenomen yarışmalarından birine dönüşmüştü.

Yarışmacıların sahneye çıkıp performanslarını sergilediği, jüri üyelerinin ise onları görmeden yalnızca seslerini dinleyerek karar verdiği dönen koltuklu format hepimizin hafızasına kazındı. Birbirinden ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturduğu yarışma, yıllar içerisinde yalnızca kazananlarıyla değil sahnesinden geçen pek çok yarışmacıyla da gündem oldu.

Formatın yakaladığı büyük ilginin ardından 2014 yılında bu kez çocukların sahneye çıktığı 'O Ses Türkiye Çocuklar' başladı.

Henüz çok küçük yaşlarda olmalarına rağmen güçlü sesleriyle jüriyi şaşkına çeviren çocukların performansları kısa sürede yarışmanın yetişkin versiyonu kadar ilgi görmeye başladı.

O Ses Türkiye Çocuklar toplam üç sezon ekranlarda kaldı. İlk sezonun jüri koltuklarında Hadise, Murat Boz ve Mustafa Ceceli otururken ilerleyen sezonlarda jüri kadrosunda değişiklikler yaşandı.

Yarışmanın sahnesinden yıllar sonra bile hatırlanan pek çok minik yetenek geçti. Kimisi güçlü sesiyle, kimisi sahnedeki rahatlığıyla, kimisi de sempatik tavırlarıyla seyircinin hafızasında kendine yer edindi.

O isimlerden ikisi de sahneye birlikte çıkan tek yumurta ikizleri Doğa ve Çağla'ydı.