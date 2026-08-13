O Ses Türkiye Çocuklar'ın Unutulmaz İkizleriydi: Doğa ve Çağla'nın Yıllar Sonraki Halleri Gündem Oldu!
Bir dönemin en sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'nin çocuklara özel versiyonu O Ses Türkiye Çocuklar, sahnesinden birbirinden yetenekli minik isimleri geçirmişti. Yarışmayı izleyenlerin hafızasında kalan isimlerden ikisi ise kıvırcık sarı saçları, enerjileri ve sesleriyle daha ilk dakikada dikkat çeken ikizler Doğa ve Çağla olmuştu.
Henüz 12 yaşındayken 'Price Tag' performansıyla jüri üyelerini kendilerine hayran bırakan ikizler, yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Sabah'ın haberine göre, uzun zamandır ortalarda görünmeyen Doğa ve Çağla'nın yıllar sonraki halleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Çocukluklarından hatırladığımız ikizlerin değişimi görenleri şaşırttı.
Kaynak: Sabah
O Ses Türkiye yıllarca ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri oldu, çocuklara özel versiyonu da birbirinden yetenekli minikleri hayatımıza soktu.
Doğa ve Çağla, henüz 12 yaşındayken çıktıkları O Ses Türkiye Çocuklar sahnesinde tüm jüriyi döndürmeyi başarmıştı.
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