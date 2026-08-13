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O Ses Türkiye Çocuklar'ın Unutulmaz İkizleriydi: Doğa ve Çağla'nın Yıllar Sonraki Halleri Gündem Oldu!

O Ses Türkiye Çocuklar'ın Unutulmaz İkizleriydi: Doğa ve Çağla'nın Yıllar Sonraki Halleri Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 15:22
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Bir dönemin en sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'nin çocuklara özel versiyonu O Ses Türkiye Çocuklar, sahnesinden birbirinden yetenekli minik isimleri geçirmişti. Yarışmayı izleyenlerin hafızasında kalan isimlerden ikisi ise kıvırcık sarı saçları, enerjileri ve sesleriyle daha ilk dakikada dikkat çeken ikizler Doğa ve Çağla olmuştu.

Henüz 12 yaşındayken 'Price Tag' performansıyla jüri üyelerini kendilerine hayran bırakan ikizler, yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Sabah'ın haberine göre, uzun zamandır ortalarda görünmeyen Doğa ve Çağla'nın yıllar sonraki halleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Çocukluklarından hatırladığımız ikizlerin değişimi görenleri şaşırttı.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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O Ses Türkiye yıllarca ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri oldu, çocuklara özel versiyonu da birbirinden yetenekli minikleri hayatımıza soktu.

O Ses Türkiye yıllarca ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri oldu, çocuklara özel versiyonu da birbirinden yetenekli minikleri hayatımıza soktu.

Türkiye'deki ekran yolculuğuna 2011 yılında başlayan O Ses Türkiye, kısa sürede televizyonun fenomen yarışmalarından birine dönüşmüştü.

Yarışmacıların sahneye çıkıp performanslarını sergilediği, jüri üyelerinin ise onları görmeden yalnızca seslerini dinleyerek karar verdiği dönen koltuklu format hepimizin hafızasına kazındı. Birbirinden ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturduğu yarışma, yıllar içerisinde yalnızca kazananlarıyla değil sahnesinden geçen pek çok yarışmacıyla da gündem oldu.

Formatın yakaladığı büyük ilginin ardından 2014 yılında bu kez çocukların sahneye çıktığı 'O Ses Türkiye Çocuklar' başladı.

Henüz çok küçük yaşlarda olmalarına rağmen güçlü sesleriyle jüriyi şaşkına çeviren çocukların performansları kısa sürede yarışmanın yetişkin versiyonu kadar ilgi görmeye başladı.

O Ses Türkiye Çocuklar toplam üç sezon ekranlarda kaldı. İlk sezonun jüri koltuklarında Hadise, Murat Boz ve Mustafa Ceceli otururken ilerleyen sezonlarda jüri kadrosunda değişiklikler yaşandı.

Yarışmanın sahnesinden yıllar sonra bile hatırlanan pek çok minik yetenek geçti. Kimisi güçlü sesiyle, kimisi sahnedeki rahatlığıyla, kimisi de sempatik tavırlarıyla seyircinin hafızasında kendine yer edindi.

O isimlerden ikisi de sahneye birlikte çıkan tek yumurta ikizleri Doğa ve Çağla'ydı.

Doğa ve Çağla, henüz 12 yaşındayken çıktıkları O Ses Türkiye Çocuklar sahnesinde tüm jüriyi döndürmeyi başarmıştı.

Doğa ve Çağla, henüz 12 yaşındayken çıktıkları O Ses Türkiye Çocuklar sahnesinde tüm jüriyi döndürmeyi başarmıştı.

Doğa ve Çağla'yı hatırlayanların gözünün önüne muhtemelen ilk olarak ikizlerin kıvırcık sarı saçları geliyor.

Birbirlerine olan benzerlikleri ve enerjileriyle daha sahneye adım attıkları anda dikkat çeken ikizler, performans başladığında ise yalnızca sevimlilikleriyle değil sesleriyle de iddialı olduklarını göstermişti.

Henüz 12 yaşında olan Doğa ve Çağla, Jessie J'in dünya çapında hit olan 'Price Tag' şarkısını seslendirmişti.

Sabah'ın haberine göre Doğa ve Çağla yıllar sonra yeniden gündeme geldi, ikizlerin son halleri sosyal medyada dikkat çekti.

Yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat sürdüren ikizlerin yıllar sonraki görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Bir dönemin kıvırcık sarı saçlı minik yarışmacıları artık büyüdü!

Çocukluk dönemlerinden bu yana doğal olarak büyük bir değişim yaşayan Doğa ve Çağla, yıllar sonraki görünümleri ve tarzlarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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