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Yapımı Tam 132 Yıl Sürdü: Şimdi Turistler Akın Ediyor, Dünyanın Sayılı Noktalarından!

Yapımı Tam 132 Yıl Sürdü: Şimdi Turistler Akın Ediyor, Dünyanın Sayılı Noktalarından!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 15:04
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'Dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Taş Yolu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yer alıyor. Karanlık Kanyon'da boylu boyunca uzanan Taş Yolu, benzersiz manzarası ve nefes kesici parkurlarıyla her yıl yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir

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Yapımı 132 Yıl Sürdü

Yapımı 132 Yıl Sürdü
www.thetravelmagazine.net

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Kemaliye ilçesini Sivas'ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı.

Taş Yolu'nda Sadece Yürüyerek Geçilebiliyordu

Taş Yolu'nda Sadece Yürüyerek Geçilebiliyordu

Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye ve buradan da İç Anadolu'ya bağladı. 

Alternatif yolların açılmasıyla şimdilerde turizm amaçlı kullanılan Taş Yolu, doğal güzelliği ve zorlu parkuruyla yurt içinden ve dışından çok sayıda turistin uğrak yeri oldu.

Karanlık Kanyon, Dünyanın Sayılı Kanyonları Arasında

Karanlık Kanyon, Dünyanın Sayılı Kanyonları Arasında

Macera tutkunları, dünyanın sayılı kanyonları arasında kabul edilen Karanlık Kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunluğundaki yola ilgi duyuyor. Yolun içinde bulunan irili ufaklı 45 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar her sene adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. 

Karanlık Kanyon'da ayrıca 'Base Jump' ve 'Wingsuit' atlayışları yapılabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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