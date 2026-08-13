Yapımı Tam 132 Yıl Sürdü: Şimdi Turistler Akın Ediyor, Dünyanın Sayılı Noktalarından!
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'Dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Taş Yolu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yer alıyor. Karanlık Kanyon'da boylu boyunca uzanan Taş Yolu, benzersiz manzarası ve nefes kesici parkurlarıyla her yıl yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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Yapımı 132 Yıl Sürdü
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Taş Yolu'nda Sadece Yürüyerek Geçilebiliyordu
Karanlık Kanyon, Dünyanın Sayılı Kanyonları Arasında
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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