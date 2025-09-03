Günün Fırsatı: Her Evin Olmazsa Olmazı Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge İndirimde!

Evinizde temizlik artık eskisinden çok daha kolay ve pratik! Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, güçlü PowerCyclone 11 teknolojisi, zemin tipini algılayan akıllı başlığı ve uzun pil ömrü ile derinlemesine temizlik sunuyor. Şimdi indirim fırsatıyla, hem şıklığı hem performansı bir arada yakalayabilirsiniz.

Bu içerik 03.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”