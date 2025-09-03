onedio
Günün Fırsatı: Her Evin Olmazsa Olmazı Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Her Evin Olmazsa Olmazı Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.09.2025 - 12:31

Evinizde temizlik artık eskisinden çok daha kolay ve pratik! Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, güçlü PowerCyclone 11 teknolojisi, zemin tipini algılayan akıllı başlığı ve uzun pil ömrü ile derinlemesine temizlik sunuyor. Şimdi indirim fırsatıyla, hem şıklığı hem performansı bir arada yakalayabilirsiniz. 

Bu içerik 03.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Yüksek emiş gücüyle hem sert zeminlerde hem halıda derinlemesine temizlik sağlıyor.

Şarj durumu, mod seçimi ve bakım zamanını dijital ekrandan takip edebilirsiniz.  3 Katmanlı Filtreleme Sistemi sayesinde yüksek oranda toz ve tüy tutuyor ve temiz hava çıkışı sağlıyor.

Led Işıklı Triactive Akıllı Başlık: zemin türünü otomatik algılıyor, emiş gücünü optimize ediyor; böylece geçişlerde performans artışı sağlıyor.

Modlarına göre kullanım süreleri;

  • Eco modda: 64 dakika kullanım, yaklaşık 195 m² temizlik

  • Turbo modda: 20 dakika kullanım, yaklaşık 70 m² temizlik

Uzun aralıklı aparatı ile koltuk altları ve ulaşılması zor alanlar için pratik kullanım imkanı sunuyor.

Diğer özellikler;

  • Hafif (yaklaşık 1,72 kg), kablosuz yapı ve duvara montaj aparatı ile yerden tasarruf sağlıyor.

  • Toz haznesi: 600 ml

  • Pil: 25,2 V Li-ion, tam şarj süresi yaklaşık 6 saat 

  • Ses seviyesi yaklaşık 80 dB

  • Anti-Alerjik Filtre

  • 5 Yıl Garanti

Kullanıcı yorumları:

  • İlk defa şarjlı süpürge kullanıyorum. Mükemmel bir makine. Emiş gücü tahminimin çok üstünde. Bir de süpürürken önünde ışıklar var. Bütün tozları görerek süpürüyorsunuz. Bayıldım. Herkese tavsiye ederim.

  • Ürün benim ilk şarjlı süpürge deneyimim oldu. Genelde orta ayarda kullanıyorum. Evimdeki kablolu süpürgelerden bile çok daha güçlü çekiyor. Şarj meselesi ise evim bayağı büyük 4+2 olarak düşünebilirsiniz, ucu ucuna yetişiyor bazen yetişmiyor dikkatli olmak lazım. Ayrıca batarya biraz geç doluyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Ben 2 güne bir süpürme yaptığım için önemli değil ama insan 1-2 saatte fullenmiş batarya görmek istiyor. Ama çok memnunum. İnsanın refah seviyesini arttıran bir ürün.

Evinizde size kolaylık sağlayacak Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge (XC6552/01), Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

