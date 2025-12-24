onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran Gözaltına Alındı

Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2025 - 19:38

Son dakika bilgisine göre, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temini ve kullanımını kolaylaştırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Saran daha önce adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadettin Saran gözaltına alındı.

Sadettin Saran gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.”

Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Sadettin Saran'ın spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıkmış ve Cebeci, Saran ile geçmişte birlikteliği olduğunu iddia etmişti. 

Bugün çıkan saç testinin pozitif çıkması sonucu Saran tekrar bir test talep etmişti. 

Akşam saatlerinde ünlü iş adamı ve Fenerbahçe Başkanı Saran için gözaltı kararı verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
52
18
15
8
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın