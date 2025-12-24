Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran Gözaltına Alındı
Son dakika bilgisine göre, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temini ve kullanımını kolaylaştırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Saran daha önce adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.
Sadettin Saran gözaltına alındı.
Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.
