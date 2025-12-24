Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a Kar Müjdesi: Cuma Günü Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece düşecek.

Soğuk hava, İstanbul başta olmak üzere pek çok kentimizde etkili olacak. Dolayısıyla kar yağışı da kendisini gösterecek.

Soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği aktarılıyor.