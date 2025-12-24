Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a Kar Müjdesi: Cuma Günü Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek!
Yıl sonu yaklaşırken karın ne zaman yağacağı merak konusu. 'Kar ne zaman yağacak?' araştırmaları devam ediyor. Soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlamışken Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için beklenen haber geldi. Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğimiz bildirildi. Sıcaklıklar ise 10 derece birden düşecek!
İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı görülecek.
Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a kar müjdesi!
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Yeni yılda hava nasıl olacak?
