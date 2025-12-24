onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a Kar Müjdesi: Cuma Günü Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek!

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a Kar Müjdesi: Cuma Günü Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek!

hava durumu
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 18:09

Yıl sonu yaklaşırken karın ne zaman yağacağı merak konusu. 'Kar ne zaman yağacak?' araştırmaları devam ediyor. Soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlamışken Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için beklenen haber geldi. Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğimiz bildirildi. Sıcaklıklar ise 10 derece birden düşecek!

İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı görülecek.

Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a kar müjdesi!

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a kar müjdesi!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece düşecek.

Soğuk hava, İstanbul başta olmak üzere pek çok kentimizde etkili olacak. Dolayısıyla kar yağışı da kendisini gösterecek.

Soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği aktarılıyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Pazar ve pazartesi günü yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'a Pazar ve Pazartesi günleri kar yağışı görülebilir.  Yeni yılda da İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.

Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma gününden itibaren azalarak 10 derecelerin altına, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5 derecelerin altına, yani kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Yeni yılda hava nasıl olacak?

Yeni yılda hava nasıl olacak?

26 Aralık ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklığının, Ankara'da sıfırın altında 3, İstanbul'da 0, İzmir'de 1, Konya'da sıfırın altında 8, Kocaeli'de sıfırın altında 1, Bolu'da sıfırın altında 6, Samsun'da 2, Trabzon'da 4, Tokat'ta sıfırın altında 7, Erzurum'da sıfırın altında 17, Eskişehir'de sıfırın altında 5, Afyonkarahisar'da sıfırın altında 10, Balıkesir'de sıfırın altında 3 ve Sivas'ta sıfırın altında 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Sıfırın altına düşecek olan şehirlerimiz, yeni yıla kar yağışıyla beraber giriş yapacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın