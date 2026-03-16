Tuvaleti Kimyasal Kullanmadan Hijyenik ve Ferah Tutmanın Yolu

Bu şeffaf sıvı, bakterileri öldürür, su ve oksijene ayrılarak tamamen zararsız hale gelir ve uygulandıktan sonra rahatsız edici kimyasal kokular bırakmaz. Ayrıca, hidrojen peroksit kötü kokuları da nötralize ederek tuvaletinizi ferah bırakır.

Tuvaletinizi temizlemek için 3%’lük hidrojen peroksiti kullanmanız yeterli. Tuvalet kasesine dökün, 20 dakika bekleyin, ardından fırçalayarak durulayın. Kolayca lekelerden arınacak ve mikroplar ortadan kalkacaktır. Dilerseniz peroksiti sprey şişeye aktararak klozet kapağı, tutamak ve kenarlara uygulayabilir, haftalık temizlikle hijyenin uzun süre korunmasını sağlayabilirsiniz.