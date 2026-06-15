Bebeğinizin Hassas Cildi için Doğru Bakım Rutini

Yetişkinlere kıyasla %30 daha ince bir yapıya sahip olan bebek cildi, dış etkenlere karşı henüz tam bir koruma kalkanı oluşturmaz. Bu koruyucu tabakanın tam gelişmemiş olması nem kaybını hızlandırırken kimyasalların ve mikropların içeri sızmasını da kolaylaştırır.

Bebek cilt bakımının önemi tam da bu noktada ortaya çıkar. Doğru ürünlerle bariyeri desteklemek, kuruluğu ve tahrişi baştan önlemek için kritiktir.