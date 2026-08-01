Kaymakamlıktan Vazgeçip Herkese İnat Hasat etti: Tek Başına Parasını 100’e Katladı

Yatırımın maliyet ve karlılık verileri incelendiğinde, bir dönümlük arazinin fidan ve damlama sulama altyapı giderinin ortalama 100 bin TL seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Doğru bakım teknikleriyle ilk yılda amorti edilebilen bu yatırım, üçüncü ve dördüncü yıllardaki tam verim döneminde dekar başına 1 ila 1,5 ton ürün sunuyor. Dönüm bazında 300 bin TL ile 400 bin TL arasında gelir üreten orman meyveleri, buğday ve patates gibi geleneksel ürünlere kıyasla önemli bir kazanç farkı yaratıyor.