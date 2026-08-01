article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kaymakamlıktan Vazgeçip Herkese İnat Hasat etti: Tek Başına Parasını 100’e Katladı

Kaymakamlıktan Vazgeçip Herkese İnat Hasat etti: Tek Başına Parasını 100’e Katladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 22:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Yunus Emre Kalaycı, kamu sektöründeki kariyer planlarını geride bırakarak Bolu’da 'Bonus Meyve Bahçeleri' markasıyla tarımsal üretime yöneldi. Ailesinin memuriyet ısrarına ve çevresinden gelen olumsuz uyarılara rağmen katma değeri yüksek orman meyvelerine odaklanan Kalaycı, 2023 yılında 6,5 dönüm alan üzerinde başlattığı faaliyetlerini sözleşmeli tarım modeli sayesinde 45 dönümlük geniş bir ekosisteme ulaştırmayı başardı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orman Meyveleri Üreticiliği Geleneksel Tarım Yöntemlerine Kıyasla Yüksek Getiri Sağlıyor

Orman Meyveleri Üreticiliği Geleneksel Tarım Yöntemlerine Kıyasla Yüksek Getiri Sağlıyor

Yatırımın maliyet ve karlılık verileri incelendiğinde, bir dönümlük arazinin fidan ve damlama sulama altyapı giderinin ortalama 100 bin TL seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Doğru bakım teknikleriyle ilk yılda amorti edilebilen bu yatırım, üçüncü ve dördüncü yıllardaki tam verim döneminde dekar başına 1 ila 1,5 ton ürün sunuyor. Dönüm bazında 300 bin TL ile 400 bin TL arasında gelir üreten orman meyveleri, buğday ve patates gibi geleneksel ürünlere kıyasla önemli bir kazanç farkı yaratıyor.

Başlangıçta Yaşanan Pazar Sıkıntıları Kurulan Lojistik Ağı İle Aşılmış Durumda

Başlangıçta Yaşanan Pazar Sıkıntıları Kurulan Lojistik Ağı İle Aşılmış Durumda

İlk etapta ürün satışı için 200 farklı firmayla iletişime geçen ve yalnızca tek bir geri dönüş alan işletme, günümüzde alıcı taleplerinin yoğunlaştığı güçlü bir pazarlama konumuna erişti. Raf ömrü kısa olan ahududu, yaban mersini, aronya ve frenk üzümü gibi hassas ürünlerin sevkiyatı amacıyla 30 ton kapasiteli bir soğuk hava deposu devreye alındı. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehir merkezlerine taze ürün tedariki sağlayan ve 20 kişiye istihdam imkanı sunan tesis, üretim alanını 100 dönüme çıkararak doğrudan ihracata başlamayı hedefliyor.

Kimyasal Kullanımı Yerine Organik Mücadele Yöntemleri Tercih Edilerek Agroturizm Faaliyetleri Yürütülüyor

Kimyasal Kullanımı Yerine Organik Mücadele Yöntemleri Tercih Edilerek Agroturizm Faaliyetleri Yürütülüyor

Bolu iklimine uyumlu ahududuyu toprakta, yaban mersinini ise toprak pH dengesi nedeniyle saksıda yetiştiren işletme, zararlılara karşı lavanta ekimi ve organik elma sirkesi gibi biyolojik yöntemleri uyguluyor. Zirai don gibi iklimsel zorluklara karşın organik tarım sertifikasıyla üretimini sürdüren tesis, aynı zamanda agroturizm merkezi olarak hizmet veriyor. Ziyaretçilere dalından meyve toplama imkanı sunan bahçe, sektöre adım atmak isteyen girişimcilere de danışmanlık desteği sağlamaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın