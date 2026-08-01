Kaymakamlıktan Vazgeçip Herkese İnat Hasat etti: Tek Başına Parasını 100’e Katladı
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Yunus Emre Kalaycı, kamu sektöründeki kariyer planlarını geride bırakarak Bolu’da 'Bonus Meyve Bahçeleri' markasıyla tarımsal üretime yöneldi. Ailesinin memuriyet ısrarına ve çevresinden gelen olumsuz uyarılara rağmen katma değeri yüksek orman meyvelerine odaklanan Kalaycı, 2023 yılında 6,5 dönüm alan üzerinde başlattığı faaliyetlerini sözleşmeli tarım modeli sayesinde 45 dönümlük geniş bir ekosisteme ulaştırmayı başardı.
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Orman Meyveleri Üreticiliği Geleneksel Tarım Yöntemlerine Kıyasla Yüksek Getiri Sağlıyor
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Başlangıçta Yaşanan Pazar Sıkıntıları Kurulan Lojistik Ağı İle Aşılmış Durumda
Kimyasal Kullanımı Yerine Organik Mücadele Yöntemleri Tercih Edilerek Agroturizm Faaliyetleri Yürütülüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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