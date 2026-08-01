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İddia: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin Karşı Karşıya Geldi

İddia: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin Karşı Karşıya Geldi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 17:05
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CHP'de butlan kararının ardından başlayan yetki tartışmaları İstanbul İl Başkanlığı'na da sıçradı. Gürsel Tekin'in görevden alınarak yerine Mehmet Ali Yüksel'in getirileceği iddiaları kulisleri hareketlendirirken, Tekin ise mahkeme kararıyla göreve geldiğini belirterek görevini bırakmayacağını açıkladı. Tartışmalar sürerken gazeteci Nevşin Mengü'nün yaptığı 'Kayyum kayyumu söker misali' yorumu da dikkat çekti. 

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Butlan kararının ardından CHP’deki yönetim tartışmaları yeni bir boyuta taşındı.

Butlan kararının ardından CHP’deki yönetim tartışmaları yeni bir boyuta taşındı.

Bu kez gözler İstanbul İl Başkanlığı’na çevrilirken, parti kulislerinde Gürsel Tekin’in görevden alınarak yerine Mehmet Ali Yüksel’in getirilebileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’nda 'çağrı heyeti yetkilisi' olarak görevlendirilen Tekin ise bu iddiaları yalanlayarak, 16 Ekim’e kadar görevinin başında olacağını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kulislerdeki hareketlilik daha da arttı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konunun MYK’da değerlendirildiğini belirtirken, ayrıntılı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti. Parti kaynakları ise Tekin’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı İstanbul’daki üye katılım törenindeki tutumunun hem MYK üyelerinde hem de Kılıçdaroğlu cephesinde rahatsızlık yarattığını öne sürdü. Kurmaylar, söz konusu tavrın Kılıçdaroğlu’nu zor durumda bıraktığını savunurken, yaşananların parti içinde yeni bir tartışma başlığı haline geldiğini dile getirdi.

Öte yandan gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan tartışmalara dikkat çekti.

Öte yandan gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan tartışmalara dikkat çekti.
twitter.com

Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla geldiğini vurgulayarak, bu nedenle yeni bir kurultaya ancak yargıdan çıkacak kararın ardından gidilebileceği yönündeki yaklaşımını hatırlattı. Aynı çerçevede, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevinden almak istediği öne sürülen Gürsel Tekin'in de benzer bir savunma yaptığına işaret eden Mengü, Tekin'in 'Mahkeme kararıyla geldim, Genel Merkez beni görevden alamaz' görüşünü dile getirdiğini belirtti.

Parti içinde yaşanan bu tabloyu ironik bir dille değerlendiren Mengü, paylaşımında 'Kayyum kayyumu söker misali' ifadelerini kullandı. Söz konusu yorum, CHP'de hem genel merkez yönetimi hem de İstanbul İl Başkanlığı ekseninde süren yetki ve meşruiyet tartışmalarının yeni bir boyut kazandığı şeklinde değerlendirildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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