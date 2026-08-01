İddia: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin Karşı Karşıya Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
CHP'de butlan kararının ardından başlayan yetki tartışmaları İstanbul İl Başkanlığı'na da sıçradı. Gürsel Tekin'in görevden alınarak yerine Mehmet Ali Yüksel'in getirileceği iddiaları kulisleri hareketlendirirken, Tekin ise mahkeme kararıyla göreve geldiğini belirterek görevini bırakmayacağını açıkladı. Tartışmalar sürerken gazeteci Nevşin Mengü'nün yaptığı 'Kayyum kayyumu söker misali' yorumu da dikkat çekti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Butlan kararının ardından CHP’deki yönetim tartışmaları yeni bir boyuta taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan tartışmalara dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın