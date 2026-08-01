İddia: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin Karşı Karşıya Geldi

Bu kez gözler İstanbul İl Başkanlığı’na çevrilirken, parti kulislerinde Gürsel Tekin’in görevden alınarak yerine Mehmet Ali Yüksel’in getirilebileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’nda 'çağrı heyeti yetkilisi' olarak görevlendirilen Tekin ise bu iddiaları yalanlayarak, 16 Ekim’e kadar görevinin başında olacağını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kulislerdeki hareketlilik daha da arttı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konunun MYK’da değerlendirildiğini belirtirken, ayrıntılı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti. Parti kaynakları ise Tekin’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı İstanbul’daki üye katılım törenindeki tutumunun hem MYK üyelerinde hem de Kılıçdaroğlu cephesinde rahatsızlık yarattığını öne sürdü. Kurmaylar, söz konusu tavrın Kılıçdaroğlu’nu zor durumda bıraktığını savunurken, yaşananların parti içinde yeni bir tartışma başlığı haline geldiğini dile getirdi.