Her şeye çözümü olan, sorun ne olursa olsun daima düzeni özenle kuran o kişinin burcunu açıklıyoruz! Onlar için 'Birisi yapar.' diye beklemek yerine 'Tamam, ben hallederim.' demek çok daha kolaydır. Çünkü daima en iyisini onlar bilir, en doğruyu onlar yapar.

Sorumluluk almaktan kaçmayan, kriz anlarında kontrolü ele geçiren ve işleri sonuna kadar takip eden bu burçlar, bazen istemeden de olsa herkesin yükünü sırtlanır. İşte en çok 'ben hallederim' diyen 4 burç!