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En Çok "Ben Hallederim" Diyen 4 Burç

En Çok "Ben Hallederim" Diyen 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 16:29
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Her şeye çözümü olan, sorun ne olursa olsun daima düzeni özenle kuran o kişinin burcunu açıklıyoruz! Onlar için 'Birisi yapar.' diye beklemek yerine 'Tamam, ben hallederim.' demek çok daha kolaydır. Çünkü daima en iyisini onlar bilir, en doğruyu onlar yapar. 

Sorumluluk almaktan kaçmayan, kriz anlarında kontrolü ele geçiren ve işleri sonuna kadar takip eden bu burçlar, bazen istemeden de olsa herkesin yükünü sırtlanır. İşte en çok 'ben hallederim' diyen 4 burç!

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Koç

Koç

Koç burcu beklemeyi pek sevmez. Bir problem ortaya çıktığında uzun uzun toplantılar yapmak ya da saatlerce ne yapılacağını konuşmak ona göre değildir. O çoktan harekete geçmiş, çözümün ilk adımını atmıştır bile.

'Tamam, ben hallederim.' demesi çoğu zaman öz güveninden gelir. Zor işlerden kaçmak yerine üzerine gitmeyi sever ve baskı altında bile hızlı karar verebilir. Bazen herkesten fazla sorumluluk alıp yorulsa da kontrolü başkasına bırakmak ona hiç kolay gelmez. Çünkü içten içe 'Ben yaparsam daha çabuk biter.' diye düşünür.

Boğa

Boğa

Boğa burcu dışarıdan sakin görünse de iş çözmeye geldiğinde oldukça güven veren bir karaktere sahiptir. Panik yapmayı sevmez; önce durumu analiz eder, sonra tek tek çözmeye başlar. İşte bu yüzden kriz anlarında birçok kişinin ilk aradığı isim olabilir.

Üstelik verdiği sözü tutmak konusunda oldukça iddialıdır. Bir işe 'Tamam.' dediyse kolay kolay geri adım atmaz. Bazen sırf kimse mağdur olmasın diye kendi planlarını bile erteleyebilir. Sessiz ama sağlam duruşuyla, 'Bırakın, ben hallederim.' cümlesini en doğal şekilde kuran burçlardan biridir.

Başak

Başak

Başak burcu bir ortamda eksik olan şeyi ilk fark eden kişidir. Bozuk bir planı, unutulan bir detayı ya da yanlış giden bir işi saniyeler içinde yakalayabilir. Sonra da hiç ses çıkarmadan düzeltmeye başlar.

Aslında çoğu zaman 'Ben hallederim.' demek zorunda kalmasının nedeni, işlerin yarım yapılmasına tahammül edememesidir. Düzeni sever, plan yapmayı sever ve her şeyin olması gerektiği gibi ilerlemesini ister. Çevresindekiler 'Bir bakar mısın?' dediğinde, o sadece bakmakla kalmaz; büyük ihtimalle işi tamamen bitirip teslim eder.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu için sorumluluk almak günlük hayatın bir parçasıdır. Herkes geri çekilirken o öne çıkar, çünkü yapılması gereken işlerin bir şekilde tamamlanması gerektiğini bilir.

Kolay kolay şikayet etmez, bahane üretmez. Yapılması gereken neyse sessizce yapar. Bu yüzden ailede, işte ya da arkadaş grubunda en güvenilen kişilerden biri olmayı başarır. 'Merak etmeyin, ben hallederim.' derken gösteriş yapmaz; gerçekten halletmek için kolları sıvar. Tek sorunu ise bazen herkese yetişmeye çalışırken kendi yükünü fark etmemesidir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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