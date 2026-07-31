Ay Takvimine Göre Ağustos 2026 Saç Kesim Günleri: En Şanslı Tarihler ve Güçlü Ay Ritüeli
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Ağustos 2026'da gökyüzü, Yeni Ay, Dolunay ve güçlü Ay döngüleriyle saç enerjisini baştan aşağı değiştiriyor. Ay'ın Boğa, Aslan ve Oğlak burçlarından geçtiği günler saçları güçlendirmek ve uzatmak için öne çıkarken, Yeni Ay ve Dolunay dönemlerinde ise makası bir süreliğine kenara bırakmak daha doğru olabilir. Peki Ağustos'ta ne zaman saç kestirilmeli? Ne zaman saç kesimi yapılmamalı?
İşte Ay takvimine göre Ağustos ayı saç kesim günleri ve ritüelleri!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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