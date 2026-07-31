article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
, Güzellik
Ay Takvimine Göre Ağustos 2026 Saç Kesim Günleri: En Şanslı Tarihler ve Güçlü Ay Ritüeli

Ay Takvimine Göre Ağustos 2026 Saç Kesim Günleri: En Şanslı Tarihler ve Güçlü Ay Ritüeli

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 15:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ağustos 2026'da gökyüzü, Yeni Ay, Dolunay ve güçlü Ay döngüleriyle saç enerjisini baştan aşağı değiştiriyor. Ay'ın Boğa, Aslan ve Oğlak burçlarından geçtiği günler saçları güçlendirmek ve uzatmak için öne çıkarken, Yeni Ay ve Dolunay dönemlerinde ise makası bir süreliğine kenara bırakmak daha doğru olabilir. Peki Ağustos'ta ne zaman saç kestirilmeli? Ne zaman saç kesimi yapılmamalı? 

İşte Ay takvimine göre Ağustos ayı saç kesim günleri ve ritüelleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağustos Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Ağustos Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Yazın son ayında saçlar hem güneşten hem de denizden en çok yıprandığı döneme girer. Bu nedenle Ağustos ayında yalnızca hızlı uzama değil; güçlenme, parlaklık ve kökten yenilenme sağlayacak günleri tercih etmek çok daha önemlidir.

  • 5 Ağustos (Çarşamba): Ay Boğa Burcunda

Ay küçülme evresinde olsa bile Boğa burcu saçlarla ilişkilendirilen en güçlü toprak enerjilerinden biridir. Eğer kırıkları aldırmak, saç tellerini kalınlaştırmak ve sonbahara daha güçlü saçlarla girmek istiyorsanız ayın en değerli günlerinden biri tam da bugündür. Yapılan bakım uygulamaları çok daha uzun süre etkisini koruyabilir.

  • 8 Ağustos (Cumartesi): Ay İkizler Burcunda

Daha hafif, hareketli ve genç gösteren modeller için ayın en keyifli günü. Katlı kesimler, curtain bangs, kâkül veya yüzü çevreleyen katlar bu tarihte çok daha doğal görünür. Ay küçülürken yapılan bu değişiklik saçın formunu uzun süre korumasına yardımcı olabilir.

  • 11 Ağustos (Salı): Ay Aslan Burcunda

Aslan burcu saçın doğal yöneticisi kabul edilir. Dolayısıyla Ağustos ayında hacimli, parlak ve dikkat çeken saçlar isteyenler için en güçlü günlerden biridir. Özellikle fön, hacim veren kesimler, profesyonel bakım ve parlaklık uygulamaları çok başarılı sonuç verebilir.

  • 22 - 25 Ağustos (Cumartesi - Salı): Büyüyen Ayın Güçlü Dörtlüsü

Yeni Ay'ın ardından güç kazanan Ay; Yay, Oğlak ve Kova burçlarına ilerlerken büyüme enerjisi zirveye ulaşır.

  • 22 Ağustos cesur model değişiklikleri,

  • 23 Ağustos açılan kısmet kapıları, 

  • 24 Ağustos daha güçlü kökler ve sağlıklı uzama,

  • 25 Ağustos ise farklı renkler, modern kesimler ve yeni tarz denemeleri için ayın en şanslı tarihleri arasında yer alıyor.

Özellikle saç uzatmak isteyenlerin kuaför randevusunu bu dört günlük döneme denk getirmesi tavsiye etmeliyiz! 

Ağustos Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Ağustos Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Her Ay geçişi yeni başlangıçları desteklemez. Bazı tarihlerde yapılan ani değişiklikler sonradan pişmanlık yaratabilir.

  • 1 - 2 Ağustos (Cumartesi - Pazar): Balık Etkisi

Ay Balık burcundayken saç telleri daha hassas kabul edilir. Nemin yoğun olduğu bugünlerde yapılan işlemler beklenen kalıcılığı vermeyebilir. Özellikle açıcı, röfle ve yoğun kimyasal uygulamaları ertelemek daha doğru olacaktır.

  • 12 Ağustos (Çarşamba): Yeni Ay

Yeni Ay günü enerjinin yeniden şekillendiği bir eşiktir. Büyük model değişiklikleri yerine saç detoksu, bakım maskeleri veya doğal yağ uygulamaları tercih etmek çok daha destekleyici olabilir.

  • 18 - 19 Ağustos (Salı - Çarşamba): Ay Akrep Burcunda

Akrep etkisi kararları keskinleştirir. 'Bir anda kısacık kestireyim.' ya da 'Saçımı tamamen farklı renge boyatayım.' hissi bugünlerde oldukça yüksektir. Ancak bu dürtü çoğu zaman birkaç gün sonra pişmanlık yaratabilir.

  • 27 - 31 Ağustos: Dolunay Sonrası Yavaşlama

28 Ağustos'taki Dolunay'ın ardından Ay küçülmeye başlar. Bu süreçte radikal değişimler yerine bakım yaptırmak, saç uçlarını temizletmek ve yıpranan bölgeleri onarmak çok daha doğru olacaktır.

Nötr Günler: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Nötr Günler: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Köklü bir değişiklik düşünmeyenler için şu tarihler oldukça dengeli görünüyor:

  • 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 26 Ağustos.

Bugünlerde kırık aldırabilir, bakım yaptırabilir, saç maskesi uygulayabilir veya yalnızca renginizi tazeleyebilirsiniz.

Ağustos Ayına Özel Saç Kesim Ritüeli: Lavanta, Deniz Tuzu ve İlk Yağmur Niyeti

Ağustos, yazın son büyük enerjisini taşır. Astrolojide bu dönem; geride kalanı bırakıp sonbaharın bereketine hazırlanma zamanı olarak görülür. Bu ritüel de saçlarla birlikte eski yükleri geride bırakmayı simgeler.

Ağustos Ayında Saç Kesim Ritüeli Nasıl Yapılır?

Kuaföre gitmeden bir gece önce küçük bir cam kaseye içme suyu koyun. İçine bir tutam lavanta, birkaç tane iri deniz tuzu kristali ve isterseniz tek damla biberiye yağı ekleyin. Kabı gece boyunca pencere önünde Ay ışığını görecek şekilde bekletin.

Arınma Vakti! 

Kesim sabahı parmak uçlarınızı bu suya hafifçe batırın ve saç diplerinize nazikçe dokunun.

Ardından içinizden şu niyeti tekrar edin:

'Eski yüklerimi geride bırakıyor, her saç teliyle yenileniyorum. Bereket, sağlık ve canlılık bana kolaylıkla geliyor.'

Kesimle Gelen Bereket

Kuaförden çıktıktan sonra ilk gördüğünüz ağaca birkaç bardak su dökün veya küçük bir saksı bitkisini sulayın. Toprağa verilen bu suyun, kesilen saçlarla birlikte eski enerjiyi dönüştürdüğüne ve yeni dönemin bereketini çağırdığına inanılır. Özellikle 23 ve 25 Ağustos tarihlerinde yapılan bu sembolik kapanışın yeni başlangıçları desteklediği söylenir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın