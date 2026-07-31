Ay Takvimine Göre Ağustos 2026 Saç Kesim Günleri: En Şanslı Tarihler ve Güçlü Ay Ritüeli

Yazın son ayında saçlar hem güneşten hem de denizden en çok yıprandığı döneme girer. Bu nedenle Ağustos ayında yalnızca hızlı uzama değil; güçlenme, parlaklık ve kökten yenilenme sağlayacak günleri tercih etmek çok daha önemlidir.

5 Ağustos (Çarşamba): Ay Boğa Burcunda

Ay küçülme evresinde olsa bile Boğa burcu saçlarla ilişkilendirilen en güçlü toprak enerjilerinden biridir. Eğer kırıkları aldırmak, saç tellerini kalınlaştırmak ve sonbahara daha güçlü saçlarla girmek istiyorsanız ayın en değerli günlerinden biri tam da bugündür. Yapılan bakım uygulamaları çok daha uzun süre etkisini koruyabilir.

8 Ağustos (Cumartesi): Ay İkizler Burcunda

Daha hafif, hareketli ve genç gösteren modeller için ayın en keyifli günü. Katlı kesimler, curtain bangs, kâkül veya yüzü çevreleyen katlar bu tarihte çok daha doğal görünür. Ay küçülürken yapılan bu değişiklik saçın formunu uzun süre korumasına yardımcı olabilir.

11 Ağustos (Salı): Ay Aslan Burcunda

Aslan burcu saçın doğal yöneticisi kabul edilir. Dolayısıyla Ağustos ayında hacimli, parlak ve dikkat çeken saçlar isteyenler için en güçlü günlerden biridir. Özellikle fön, hacim veren kesimler, profesyonel bakım ve parlaklık uygulamaları çok başarılı sonuç verebilir.

22 - 25 Ağustos (Cumartesi - Salı): Büyüyen Ayın Güçlü Dörtlüsü

Yeni Ay'ın ardından güç kazanan Ay; Yay, Oğlak ve Kova burçlarına ilerlerken büyüme enerjisi zirveye ulaşır.

22 Ağustos cesur model değişiklikleri,

23 Ağustos açılan kısmet kapıları,

24 Ağustos daha güçlü kökler ve sağlıklı uzama,

25 Ağustos ise farklı renkler, modern kesimler ve yeni tarz denemeleri için ayın en şanslı tarihleri arasında yer alıyor.

Özellikle saç uzatmak isteyenlerin kuaför randevusunu bu dört günlük döneme denk getirmesi tavsiye etmeliyiz!