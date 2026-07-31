O eser gönülleri “MÜHÜR”ledi! Ayasofya Yankısı!

ekibin içerisinde yer alan Hasan Mert Kaya, Fethin Mührü’nün “Herkesi ciddi anlamda besleyecek, arşiv niteliğindeki görsellerle bir araya getirilmiş muazzam bir eser.” olduğunu belirterek “Son yıllarda Ayasofya ile ilgili gördüğümüz en kapsamlı, en nitelikli çalışma olmuş.” dedi. Mimar Fossati ve ekibinin yaptığı restorasyon sırasında dökülen mozaiklerden oluşturulan Sultan Abdülmecit tuğrasının kitabın en önemli görsellerinden biri olduğunu anlatan Yazar Kaya, “İlk defa yayınlanan görseller ve onların metin bilgeleri ile gerçekten bir akademik başvuru niteliğinde.” ifadelerini kullandı.