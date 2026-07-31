O eser gönülleri “MÜHÜR”ledi! Ayasofya Yankısı!
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Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümünde yayın hayatına katılan 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi' isimli eser hem akademi dünyasında hem de edebiyat çevrelerinde yankı uyandırdı. 24 Temmuz’da raflarda yerini alan ve ilk gün Demirören Yayınları’nın web sitesinde 2 milyonu aşkın kişi tarafından incelenen Fethin Mührü, uzmanlardan da tam not aldı. Prof. Dr. Süleyman Berk, eserde eşsiz güzellikle kareler olduğunu söylerken Yazar Hasan Mert Kaya, eserin akademik başvuru niteliğinde olduğunu dile getirdi.
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Merak uyandırdı.
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Çok güzel bir jest
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