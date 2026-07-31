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Duvarlar Pırıl Pırıl Oluyor: Rutubet ve Küfü Tamamen Yok Etmenin En Kolay Yolu Belli Oldu!

Duvarlar Pırıl Pırıl Oluyor: Rutubet ve Küfü Tamamen Yok Etmenin En Kolay Yolu Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 16:28
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Evlerde sıkça görülen duvar küfü, sadece estetik kayıplara değil, ciddi sağlık sorunlarına ve yapısal hasarlara yol açıyor. Uzmanlar nem kaynağı kurutulmadan yapılan yüzeysel temizliğin yetersiz kalacağını vurguluyor. Peki duvar küfünü tamamen ortadan kaldırmanın en basit yolu nedir? 

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Kaynak: https://www.infobae.com/tendencias/20...
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Duvar Küfü İle Mücadelede Dikkat Edilmesi Gerekenler Bulunuyor

Duvar Küfü İle Mücadelede Dikkat Edilmesi Gerekenler Bulunuyor

Duvarlarda beliren siyah lekeler, ortama yayılan ağır rutubet kokusu ve kabaran boyalar konutlarda sıklıkla karşılaşılan ciddi yapısal sorunlar arasında yer alıyor. İlk bakışta yalnızca görsel bir kusur gibi algılansa da duvar küfü, müdahale edilmediği takdirde hızla yayılan canlı bir organizma süreci olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından paylaşılan veriler, uzun süreli küf maruziyetinin solunum yolu rahatsızlıklarına, alerjik reaksiyonlara ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra mantar oluşumu, binaların sıva katmanlarına ve ev eşyalarına da telafisi güç zararlar veriyor.

Yüzeydeki lekelerin silinmesi tek başına çözüm üretmiyor; nitekim ortamda süzülen küf sporları nemli alanlar buldukları anda yeniden çoğalmaya başlıyor. Kalıcı sonuçlar elde etmek adına doğru temizlik adımlarının atılması ve nem kaynağının tamamen ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor.

Sağlıklı Bir Temizlik İşlemi İçin Belirli Güvenlik Önlemlerinin Alınması Gerekiyor

Sağlıklı Bir Temizlik İşlemi İçin Belirli Güvenlik Önlemlerinin Alınması Gerekiyor

Müdahale sürecine başlamadan önce koruyucu eldiven, N95 maske ve gözlük takılarak sporların solunması engelleniyor. Etkilenen alanın bir metrekareden büyük olması durumunda, sporların diğer odalara taşınmasını önlemek amacıyla bölgenin plastik örtülerle tecrit edilmesi tavsiye ediliyor. Daha küçük çaplı alanlarda ise sırasıyla şu adımlar uygulanıyor:

  • Havalandırma ve Yüzey Temizliği: Pencereler açılarak ortamdaki havanın dışarı tahliye edilmesi sağlanıyor. İmkân bulunması halinde HEPA filtreli cihazlarla yüzeydeki serbest sporlar çekiliyor.

  • Yüzeye Uygun Ürün Seçimi: Boyalı veya sıvalı gözenekli yüzeylerde, derine nüfuz etme özelliği bulunan katıksız beyaz sirke tercih ediliyor. Sirke bölgeye püskürtülüp yaklaşık bir saat bekletiliyor. Fayans gibi gözeneksiz alanlarda ise boraks-su karışımı veya doğal antimikrobiyal yağlar kullanılıyor.

  • Fırçalama ve Kurulama: Sert naylon fırçalarla dairesel hareketler uygulanarak yüzey arındırılıyor. Ardından nemli bezle silinen alanın tamamen kuruması bekleniyor.

  • Atık Yönetimi: İşlemde kullanılan bez ve fırçalar sızdırmaz poşetlere konularak yaşam alanından hemen uzaklaştırılıyor.

Duvarın yumuşaması, boyanın kabarması veya nem kokusunun devam etmesi durumunda küfün derin katmanlara ulaştığı anlaşılıyor. Bu gibi hallerde uzman ekiplerce hasarlı malzemenin sökülüp yenilenmesi gerekiyor.

Nem Kaynağının Kurutulması Ve Düzenli Havalandırma Küf Oluşumunu Engelliyor

Nem Kaynağının Kurutulması Ve Düzenli Havalandırma Küf Oluşumunu Engelliyor

Küf gelişimini tetikleyen temel unsur nem olarak tanımlanıyor. Dış cephe çatlakları, su tesisatı sızıntıları, zemin neminin duvara tırmanması veya iç mekandaki su buharının soğuk yüzeylerde yoğuşması soruna zemin hazırlıyor. Ortamdaki bağıl nem oranının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında tutulması riskleri azaltıyor.

Tekrar eden küf sorununu önlemek amacıyla yaşam alanlarının her gün havalandırılması büyük önem taşıyor. Mutfak ve banyolarda havalandırma fanlarının kullanımı, iç mekândaki nem alma cihazları ve yoğuşan suyun anında silinmesi mantar üremesini durduruyor. Temizlenen ve tamamen kurutulan yüzeylerin antifungal boya ile kaplanması ise yapıya koruyucu bir katman kazandırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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