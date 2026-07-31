Duvarlar Pırıl Pırıl Oluyor: Rutubet ve Küfü Tamamen Yok Etmenin En Kolay Yolu Belli Oldu!

Müdahale sürecine başlamadan önce koruyucu eldiven, N95 maske ve gözlük takılarak sporların solunması engelleniyor. Etkilenen alanın bir metrekareden büyük olması durumunda, sporların diğer odalara taşınmasını önlemek amacıyla bölgenin plastik örtülerle tecrit edilmesi tavsiye ediliyor. Daha küçük çaplı alanlarda ise sırasıyla şu adımlar uygulanıyor:

Havalandırma ve Yüzey Temizliği: Pencereler açılarak ortamdaki havanın dışarı tahliye edilmesi sağlanıyor. İmkân bulunması halinde HEPA filtreli cihazlarla yüzeydeki serbest sporlar çekiliyor.

Yüzeye Uygun Ürün Seçimi: Boyalı veya sıvalı gözenekli yüzeylerde, derine nüfuz etme özelliği bulunan katıksız beyaz sirke tercih ediliyor. Sirke bölgeye püskürtülüp yaklaşık bir saat bekletiliyor. Fayans gibi gözeneksiz alanlarda ise boraks-su karışımı veya doğal antimikrobiyal yağlar kullanılıyor.

Fırçalama ve Kurulama: Sert naylon fırçalarla dairesel hareketler uygulanarak yüzey arındırılıyor. Ardından nemli bezle silinen alanın tamamen kuruması bekleniyor.

Atık Yönetimi: İşlemde kullanılan bez ve fırçalar sızdırmaz poşetlere konularak yaşam alanından hemen uzaklaştırılıyor.

Duvarın yumuşaması, boyanın kabarması veya nem kokusunun devam etmesi durumunda küfün derin katmanlara ulaştığı anlaşılıyor. Bu gibi hallerde uzman ekiplerce hasarlı malzemenin sökülüp yenilenmesi gerekiyor.