Psikologlara Göre Hızlı Konuşan Kişilerin En Önemli Ortak Özelliği

Baskı, kaygı ve yoğun stres anlarında konuşma hızı belirgin şekilde yükselse de mevcut durumun tek nedeni bu faktörlerden ibaret kalmıyor. Konuşma temposu, merkezi sinir sisteminin uyarılma düzeyi ile yakından ilişkili bir seyir izliyor. Büyük bir coşku, sevinç, mutluluk veya yoğun bir heyecan anında, normal şartlarda oldukça sakin ve yavaş konuşan bireyler dahi tempolarını gözle görülür bir biçimde artırıyor. Dolayısıyla seri bir şekilde konuşmak, sadece bir endişe göstergesi sayılmıyor; aksine son derece dinamik bir zihnin ve güçlü olumlu duygusal durumların dışa vurumu şeklinde değerlendiriliyor.