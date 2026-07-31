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Bir Anne Alerjisi Olan Çocuğuna Gizlice Yumurta Yediren Kayınvalidesine İsyan Etti

Bir Anne Alerjisi Olan Çocuğuna Gizlice Yumurta Yediren Kayınvalidesine İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.07.2026 - 17:08
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Bir anne, Instagram’da paylaştığı videoda kayınvalidesinin, yumurta alerjisi olduğunu bildiği halde çocuğuna gizlice yumurta yedirdiğini anlattı. Çocuğunun ağır bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) geçirdiğini anlatan kadının yaşadıkları X'te de büyük yankı uyandırdı.

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Kadın kaynanasına şu sözlerle tepki gösterdi.

Kadın kaynanasına şu sözlerle tepki gösterdi.

Kaynanam çocuğumun yumurta alerjisi olduğunu bilmesine rağmen ona yumurta yedirmiş. ⁠Çocuğum anafilaksi geçirdi. ⁠O telefonu hiç unutamıyorum kalbim yerinden çıkacak gibiydi. ⁠Onu defalarca uyarmıştım. O ise “Bizim zamanımızda alerji mi vardı? Siz her şeyi çok abartıyorsunuz” dedi.

 ⁠Bir anne, “Çocuğuma bunu verme” diyorsa çocuğunu korumaya çalışıyordur.

Yaşadıklarını Instagram hesabında paylaştı 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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