İstanbul'a Gelen Turist Taksicilerin Dolandırıcılık Yöntemlerini Paylaştı

Turistlerle yapılan pek çok ankete göre İstanbul dünyada taksi dolandırıcılığı şikayetinin en yüksek olduğu şehirlerden. Özellikle yazın turizm sezonunun hareketlenmesiyle Türkiye'ye gelen turistler kenti ve doğal güzellikleri beğense de taksici dolandırıcılığı nedeniyle ülkeye bir daha adım atmayacağını belirtiyor. Sürekli karşımıza çıkan videolara bir yenisi daha eklendi.