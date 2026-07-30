article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul'a Gelen Turist Taksicilerin Dolandırıcılık Yöntemlerini Paylaştı

İstanbul'a Gelen Turist Taksicilerin Dolandırıcılık Yöntemlerini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2026 - 14:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Turistlerle yapılan pek çok ankete göre İstanbul dünyada taksi dolandırıcılığı şikayetinin en yüksek olduğu şehirlerden. Özellikle yazın turizm sezonunun hareketlenmesiyle Türkiye'ye gelen turistler kenti ve doğal güzellikleri beğense de taksici dolandırıcılığı nedeniyle ülkeye bir daha adım atmayacağını belirtiyor. Sürekli karşımıza çıkan videolara bir yenisi daha eklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da taksiye binmek isteyen bir turist yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul'da taksiye binmek isteyen bir turist yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Babası ile Taksim Meydanı’na gitmek isteyen bir turist, 3 kez taksiciler tarafından dolandırılmaya çalışıldı. Taksimetre açmamakta ısrar eden taksicilerin ardından indi-bindi fiyatı ile dolandırılmak istenen turist yaşadığı anları paylaştı.

O anlar viral oldu:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın