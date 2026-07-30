İstanbul'a Gelen Turist Taksicilerin Dolandırıcılık Yöntemlerini Paylaştı
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Turistlerle yapılan pek çok ankete göre İstanbul dünyada taksi dolandırıcılığı şikayetinin en yüksek olduğu şehirlerden. Özellikle yazın turizm sezonunun hareketlenmesiyle Türkiye'ye gelen turistler kenti ve doğal güzellikleri beğense de taksici dolandırıcılığı nedeniyle ülkeye bir daha adım atmayacağını belirtiyor. Sürekli karşımıza çıkan videolara bir yenisi daha eklendi.
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İstanbul'da taksiye binmek isteyen bir turist yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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