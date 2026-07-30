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Ani Vefatıyla Herkesi Yasa Boğan Eren Kaşıkçı Hakkında Yapılan Bir Yorum Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ani Vefatıyla Herkesi Yasa Boğan Eren Kaşıkçı Hakkında Yapılan Bir Yorum Sosyal Medyada Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.07.2026 - 14:56
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2021 yılında MasterChef'in şampiyonu olan Eren Kaşıkçı'nın ani kaybı herkesi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin üzüldüğü vefat haberinin ardından Ekşi Sözlük'te lucky man who made the grade adlı yazarın yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

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37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunması tüm Türkiye'yi hem şoke etti, hem de üzüntüye boğdu.

37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunması tüm Türkiye'yi hem şoke etti, hem de üzüntüye boğdu.

İlk izlenime göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği söylenen Eren Kaşıkçı'nın ardından tüm sevenleri paylaşım yaptı. Eski yarışmacı arkadaşları, MasterChef jürileri ve yakınlarının yanı sıra sosyal medyada Eren Kaşıkçı hakkında pek çok yorum yapıldı.

Ekşi Sözlük'te lucky man who made the grade adlı yazar da Eren'le ilgili bir anısını anlattı.

Ekşi Sözlük'te lucky man who made the grade adlı yazar da Eren'le ilgili bir anısını anlattı.

Eren Kaşıkçı'nın çok iyi bir yazar olduğunu dile getiren yazar, 15 meslek lisesi kız öğrenciyi gezi için İstanbul'a getirdiklerini ve Eren'den indirim istediklerini dile getirdi. Eren'in '3-4 arası getirirseniz yavrulardan para almam' dediğini ve ekibine gelecek öğrenci grubundan hiç para alınmayacağını ilettiğini belirtti. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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