Ani Vefatıyla Herkesi Yasa Boğan Eren Kaşıkçı Hakkında Yapılan Bir Yorum Sosyal Medyada Gündem Oldu
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2021 yılında MasterChef'in şampiyonu olan Eren Kaşıkçı'nın ani kaybı herkesi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin üzüldüğü vefat haberinin ardından Ekşi Sözlük'te lucky man who made the grade adlı yazarın yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
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37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunması tüm Türkiye'yi hem şoke etti, hem de üzüntüye boğdu.
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Ekşi Sözlük'te lucky man who made the grade adlı yazar da Eren'le ilgili bir anısını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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