Kahve Dünyası'nın Sahibi Birol Altınkılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazeye Ünlü İsimler Katıldı
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Monte Carlo'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan Cem Yılmaz'a, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Ali Ağaoğlu'na kadar birçok tanınmış isim Altınkılıç ailesini yalnız bırakmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'nin en bilinen markalarından Kahve Dünyası'nın arkasındaki isim Birol Altınkılıç'tan geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti.
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Birol Altınkılıç'a son vedada iş dünyasından siyasete ve sanat dünyasına kadar pek çok tanınmış isim bir araya geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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