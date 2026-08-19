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Kahve Dünyası'nın Sahibi Birol Altınkılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazeye Ünlü İsimler Katıldı

Kahve Dünyası'nın Sahibi Birol Altınkılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazeye Ünlü İsimler Katıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 18:44
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Monte Carlo'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. 

Rahmi Koç ve Ali Koç'tan Cem Yılmaz'a, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Ali Ağaoğlu'na kadar birçok tanınmış isim Altınkılıç ailesini yalnız bırakmadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin en bilinen markalarından Kahve Dünyası'nın arkasındaki isim Birol Altınkılıç'tan geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti.

Türkiye'nin en bilinen markalarından Kahve Dünyası'nın arkasındaki isim Birol Altınkılıç'tan geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti.

İş dünyasının yakından tanıdığı Birol Altınkılıç, Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Türkiye'nin gıda sektöründeki önemli isimlerinden biriydi. 1992 yılında Altınmarka'nın temellerini atan Altınkılıç, ailesinin kahve ve kakao sektöründeki tecrübesini yıllar içerisinde büyük bir üretim ağına dönüştürmüştü.

Geniş kitlelerin Altınkılıç ailesini tanımasını sağlayan marka ise elbette Kahve Dünyası oldu. 2004 yılında Eminönü'nde açılan ilk mağazayla başlayan yolculuk, yıllar içerisinde Türkiye'nin en büyük yerli kahve zincirlerinden birine dönüştü. Gösterişli bir iş insanı profilinden ziyade büyüttüğü markalarla adını duyuran Birol Altınkılıç'ın ani ölümü ise hem ailesini hem de iş dünyasını yasa boğdu.

66 yaşındaki Altınkılıç, ailesiyle birlikte bulunduğu Monte Carlo'da geçirdiği ani kalp krizinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Naaşının Türkiye'ye getirilmesinin ardından ilk veda, yıllarını verdiği şirketinde gerçekleşti. Kahve Dünyası'nın Beyoğlu'ndaki genel merkezi önünde düzenlenen helallik töreninde yüzlerce çalışan ellerinde karanfillerle bir araya geldi. Çalışanların patronlarının naaşını 'Burası bize emanet' yazılı pankartla karşılaması ise duygusal anlara sahne oldu.

Birol Altınkılıç'a son vedada iş dünyasından siyasete ve sanat dünyasına kadar pek çok tanınmış isim bir araya geldi.

Birol Altınkılıç'a son vedada iş dünyasından siyasete ve sanat dünyasına kadar pek çok tanınmış isim bir araya geldi.

Birol Altınkılıç için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Ayşe Alev Altınkılıç ile çocukları Kaan Altınkılıç ve Dilara Altınkılıç Kutmangil, tabutun başında taziyeleri kabul ederken aileyi bu acı gününde yüzlerce kişi yalnız bırakmadı.

Cenazeye katılanlar arasında Rahmi Koç ve Ali Koç da vardı. Altınkılıç'ın kaybından duyduğu üzüntü yüzüne yansıyan Rahmi Koç, muhabirlerin soruları üzerine yalnızca 'Konuşabilecek durumda bile değilim' diyebildi.

Törenin dikkat çeken isimlerinden biri de Cem Yılmaz oldu. Kahve Dünyası'nın Gofrik markasının reklam yüzü olan ünlü komedyen, Birol Altınkılıç'a son görevini yerine getirmek için cenazeye katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Altınkılıç ailesini bu acı gününde yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyen Ersoy, Birol Altınkılıç'ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle hatırlanacağını belirtti.

Ersoy, 'Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun' sözleriyle Altınkılıç'a veda etti.

Mustafa Sarıgül, Ali Ağaoğlu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da cenazede hazır bulundu. Ali Ağaoğlu, Altınkılıç için 'Tanıdığım en değerli insanlardan biriydi' derken Mehmet Ağar ise 'Ülkeye faydalı değerli bir iş adamıydı'ifadelerini kullandı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Birol Altınkılıç'ın naaşı, dualar eşliğinde Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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