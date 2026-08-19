Kahve Dünyası'nın Sahibi Birol Altınkılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenazeye Ünlü İsimler Katıldı

İş dünyasının yakından tanıdığı Birol Altınkılıç, Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Türkiye'nin gıda sektöründeki önemli isimlerinden biriydi. 1992 yılında Altınmarka'nın temellerini atan Altınkılıç, ailesinin kahve ve kakao sektöründeki tecrübesini yıllar içerisinde büyük bir üretim ağına dönüştürmüştü.

Geniş kitlelerin Altınkılıç ailesini tanımasını sağlayan marka ise elbette Kahve Dünyası oldu. 2004 yılında Eminönü'nde açılan ilk mağazayla başlayan yolculuk, yıllar içerisinde Türkiye'nin en büyük yerli kahve zincirlerinden birine dönüştü. Gösterişli bir iş insanı profilinden ziyade büyüttüğü markalarla adını duyuran Birol Altınkılıç'ın ani ölümü ise hem ailesini hem de iş dünyasını yasa boğdu.

66 yaşındaki Altınkılıç, ailesiyle birlikte bulunduğu Monte Carlo'da geçirdiği ani kalp krizinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Naaşının Türkiye'ye getirilmesinin ardından ilk veda, yıllarını verdiği şirketinde gerçekleşti. Kahve Dünyası'nın Beyoğlu'ndaki genel merkezi önünde düzenlenen helallik töreninde yüzlerce çalışan ellerinde karanfillerle bir araya geldi. Çalışanların patronlarının naaşını 'Burası bize emanet' yazılı pankartla karşılaması ise duygusal anlara sahne oldu.