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Hayır İçin Dağıtılan Sütten Sadece İhtiyacı Kadar İsteyen Yaşlı Adam Gençleri Duygulandırdı

Hayır İçin Dağıtılan Sütten Sadece İhtiyacı Kadar İsteyen Yaşlı Adam Gençleri Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.09.2026 - 22:55

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Hayır dağıtımı ülkemizin en güzel geleneklerinden biri. Fakat ücretsiz ürün veya hayır yardımı dağıtımlarında alışageldiğimiz izdiham görüntüleri, insan doğasının açgözlülüğe ne kadar yatkın olduğunu sık sık gözler önüne seriyor. Bir şeyin bedava veya yardımlaşma adı altında sunulması, çoğunlukla ihtiyacından fazlasını kapma yarışına dönüşüyor. Ancak bazen toplumun içinden yükselen tek bir ses, unuttuğumuz tüm insani değerleri ve ahlaki ilkeleri bize tek bir cümleyle hatırlatabiliyor.

Sütçü Kardeşler tam olarak hasret kaldığımız bir görüntü paylaştı. Herkese 3 kilo süt dağıtan gençlerin karşısına çıkan yaşlı bir adam, sadece 1 kilo istediğini söyledi. Yalnız yaşadığını, daha fazlasını alırsa bozulacağını belirten amca hem gençleri hem izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sutcu_kardesl...
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"Keşke herkes senin gibi olsa"

Toplumda ücretsiz bir şeyler dağıtıldığında insanların ihtiyacı olsun ya da olmasın kapış kapış almasına, tabiri caizse birbirini ezmesine alışkınız. Hatta çoğunlukla kapabildiği kadar çok alıp evine stoklama refleksi ön plana çıkar. İşte tam da bu toplumsal ezberin tavan yaptığı bir anda, gençlerin karşısına çıkan yaşlı bir amca ezberleri tamamen bozdu.

Açgözlülüğün ve hırsın sıradanlaştığı bir çağda bu denli tok gözlü ve düşünceli bir tavırla karşılaşan gençler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amcanın bu inceliği ve adalet duygusu karşısında duygulanan gençler, 'Keşke herkes senin gibi olsa amca' diyerek onun bu örnek davranışını takdirle karşıladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan diyalog, izleyenlere hem insanlık dersi verdi hem de ihtiyaç kadarını almanın, başkalarının hakkını gözetmenin ne kadar yüce bir erdem olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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