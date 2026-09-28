Konserini Yarıda Kesen Zeynep Bastık Seyircisine Fena Çıkıştı: "Evet, Sana Söylüyorum!"

Zeynep Bastık önce kavga edenlerin ayrılmasını istedi. Tam o sırada kalabalığın içinden bir seyircinin 'Bana mı söylüyorsun?' diye seslenmesi üzerine Bastık bu kez lafını hiç dolandırmadı: 'Evet, sana söylüyorum.'

Ardından müziğin ve eğlencenin ortasında insanların birbirleriyle kavga edecek cümleyi nasıl kurabildiğine anlam veremediğini söyleyen Bastık, tepkisini 'Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!' sözleriyle sürdürdü. Eh, o noktadan sonra da konser alanındaki kavga kadar Zeynep'in sahneden yaptığı çıkış konuşulmaya başladı! Bir tarafta 'Çocukların da olduğu bir konserde kavga eden insanlara daha ne desin?' diyerek Bastık'ı haklı bulanlar vardı. Diğer tarafta ise daha geçen hafta Oğuzhan Koç'un seyircisini konserin ortasında uzun uzun azarlamasını konuşmuşken bu görüntülerin gelmesine takılanlar oldu. Özellikle iki olayın bu kadar kısa aralıklarla yaşanması sosyal medyada 'Sanatçılar bu ara biraz gergin mi?' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Tabii iki olayda da sahnedeki isimlerin tepki göstermesine sebep olan somut bir durum var: Oğuzhan Koç cephesinde diğer seyircileri rahatsız ettiği söylenen bir kişi, Zeynep Bastık cephesinde ise konserin ortasında gerçekten kavga eden bir grup... Yani çıkışların sebepsiz olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Ama şarkıyı yarıda kesip mikrofonu adeta öğretmen kürsüsüne çeviren sanatçıların sayısı üst üste gelince sosyal medyanın da 'Konserlerde neler oluyor?' diye sorması kaçınılmaz oldu.