Konserini Yarıda Kesen Zeynep Bastık Seyircisine Fena Çıkıştı: "Evet, Sana Söylüyorum!"
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Konserlerde sanatçı ve seyirci arasındaki gerginliklere bir yenisi daha eklendi! Daha geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un sahneden bir seyircisine yaptığı sert çıkışı konuşurken bu kez benzer görüntüler Zeynep Bastık'ın konserinden geldi. Seyirciler arasında kavga çıktığını fark eden Bastık şarkısını yarıda kesti, tarafları uyarmaya başladı.
Fakat seyircilerden birinin verdiği karşılık üzerine ton bir anda yükseldi. 'Bana mı söylüyorsun?' sorusuna gelen cevap ise gecenin en çok konuşulan anı oldu!
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Daha geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un konserini yarıda kesip bir seyircisine yaptığı sert çıkışı konuşmuştuk, hatırlarsınız.
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O tartışmanın üzerinden daha çok zaman geçmeden neredeyse birebir aynı başlığı açtıracak başka bir konser görüntüsü geldi!
Kavga eden gruptan birinin "Bana mı söylüyorsun?" diye seslenmesiyle Zeynep Bastık'ın tonu da bir anda değişti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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