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Konserini Yarıda Kesen Zeynep Bastık Seyircisine Fena Çıkıştı: "Evet, Sana Söylüyorum!"

Konserini Yarıda Kesen Zeynep Bastık Seyircisine Fena Çıkıştı: "Evet, Sana Söylüyorum!"

Zeynep Bastık Oğuzhan Koç
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 17:04
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Konserlerde sanatçı ve seyirci arasındaki gerginliklere bir yenisi daha eklendi! Daha geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un sahneden bir seyircisine yaptığı sert çıkışı konuşurken bu kez benzer görüntüler Zeynep Bastık'ın konserinden geldi. Seyirciler arasında kavga çıktığını fark eden Bastık şarkısını yarıda kesti, tarafları uyarmaya başladı. 

Fakat seyircilerden birinin verdiği karşılık üzerine ton bir anda yükseldi. 'Bana mı söylüyorsun?' sorusuna gelen cevap ise gecenin en çok konuşulan anı oldu!

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Daha geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un konserini yarıda kesip bir seyircisine yaptığı sert çıkışı konuşmuştuk, hatırlarsınız.

Daha geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un konserini yarıda kesip bir seyircisine yaptığı sert çıkışı konuşmuştuk, hatırlarsınız.

Edirne'deki Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nde sahne alan Oğuzhan Koç, performansı sırasında sahnenin hemen önünden sigara içerek geçen bir seyirciyi fark etmiş ve şarkısını yarıda kesmişti. Önce sigarasını söndürmesini isteyen Koç'un sinirleri seyircinin tavırları üzerine iyice gerilmiş, 'Buranın ağası sen misin?', 'Kimin torpillisisin sen?' sözleriyle tepki gösterdikten sonra kişinin konser alanından çıkarılmasını istemişti. Hatta bununla da kalmayıp yaşananların ardından 'Bazı gençler cahil, öğrenecekler' demişti.

Video sosyal medyaya düşünce ilk etapta okların bir kısmı Oğuzhan Koç'a dönmüştü. Seyircinin davranışından bağımsız olarak Koç'un kullandığı üslubu fazla sert bulanlar olmuş, 'Seyirciyi azarlamak moda mı oldu?' minvalinde yorumlar yapılmıştı. Derken Oğuzhan Koç'tan uzun bir açıklama geldi ve işin rengi biraz değişti. Koç, meselenin yalnızca kişinin sigara içmesi olmadığını; söz konusu seyircinin uzun süre çevresindeki insanları rahatsız ettiğini ve kimsenin alınmadığı protokol alanında istediği gibi dolaştığını anlattı. 'Kimin torpillisisin?' sözünün de tam olarak bu yüzden çıktığını söyledi.

Kendi payına düşen hatayı da kabul edip normalde kişiyi işaret ederek sessizce alandan uzaklaştırması gerektiğini söyleyen Koç, sosyal medyada yalnızca kendisini çeken kameranın görüntülerinin izlendiğini vurguladı. Bu açıklamanın ardından ilk görüntülerde Koç'un çıkışını fazla bulanların bir kısmı bu kez 'E o zaman haklıymış' tarafına geçti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O tartışmanın üzerinden daha çok zaman geçmeden neredeyse birebir aynı başlığı açtıracak başka bir konser görüntüsü geldi!

O tartışmanın üzerinden daha çok zaman geçmeden neredeyse birebir aynı başlığı açtıracak başka bir konser görüntüsü geldi!

Bu kez mikrofon Zeynep Bastık'ın elindeydi! Aydın'daki konserinde seyirciler arasında kavga çıktığını fark eden Bastık da şarkısını yarıda kesti. Zeynep Bastık, Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 22. Germencik İncir Festivali'nin son gününde sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konser devam ederken kalabalığın arasında bir grup arasında tartışma çıktı ve olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sahneden yaşananları fark eden Bastık da hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam etmedi. Müziği durduran Zeynep Bastık, mikrofonu eline alıp doğrudan kavga eden kişilere seslenmeye başladı. Üstelik konser alanında çocukların da bulunduğunu özellikle hatırlattı. Bastık ilk olarak herkesten çocukların bulunduğunu unutmadan eğlenmesini istedi ve kavga edenlere ne yaşadıklarını, bu kadar kavga edecek ne olduğunu sordu. Buraya kadar aslında sahneden gelen gayet anlaşılır bir 'Arkadaşlar, sakin olun' müdahalesiydi.

Fakat Zeynep Bastık konuştukça kalabalığın içinden gelen bir cevap işleri biraz daha ilginç hale getirdi.

Kavga eden gruptan birinin "Bana mı söylüyorsun?" diye seslenmesiyle Zeynep Bastık'ın tonu da bir anda değişti!

Zeynep Bastık önce kavga edenlerin ayrılmasını istedi. Tam o sırada kalabalığın içinden bir seyircinin 'Bana mı söylüyorsun?' diye seslenmesi üzerine Bastık bu kez lafını hiç dolandırmadı: 'Evet, sana söylüyorum.'

Ardından müziğin ve eğlencenin ortasında insanların birbirleriyle kavga edecek cümleyi nasıl kurabildiğine anlam veremediğini söyleyen Bastık, tepkisini 'Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!' sözleriyle sürdürdü. Eh, o noktadan sonra da konser alanındaki kavga kadar Zeynep'in sahneden yaptığı çıkış konuşulmaya başladı! Bir tarafta 'Çocukların da olduğu bir konserde kavga eden insanlara daha ne desin?' diyerek Bastık'ı haklı bulanlar vardı. Diğer tarafta ise daha geçen hafta Oğuzhan Koç'un seyircisini konserin ortasında uzun uzun azarlamasını konuşmuşken bu görüntülerin gelmesine takılanlar oldu. Özellikle iki olayın bu kadar kısa aralıklarla yaşanması sosyal medyada 'Sanatçılar bu ara biraz gergin mi?' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Tabii iki olayda da sahnedeki isimlerin tepki göstermesine sebep olan somut bir durum var: Oğuzhan Koç cephesinde diğer seyircileri rahatsız ettiği söylenen bir kişi, Zeynep Bastık cephesinde ise konserin ortasında gerçekten kavga eden bir grup... Yani çıkışların sebepsiz olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Ama şarkıyı yarıda kesip mikrofonu adeta öğretmen kürsüsüne çeviren sanatçıların sayısı üst üste gelince sosyal medyanın da 'Konserlerde neler oluyor?' diye sorması kaçınılmaz oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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