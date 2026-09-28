KYK'daki Garibanlık Anısının Anlatıldığı Paylaşıma Yorum Yağdı
KYK yurtları denince akla genellikle yemek şikâyetleri, sıcak su sorunu ve kalabalık odalar geliyor. Ancak X'te paylaşılan bir TikTok ekran görüntüsü, madalyonun öbür yüzünü gösterdi. Görselde, herkes KYK yemeklerini kötülerken ilk trileçesini bile orada yediğini söyleyen bir notun altına 'ilk defa yer yatağı dışında bir yatağım olmuştu ve bir masam' yorumu gelmişti. Paylaşımı alıntılayanlar da benzer anılarını tek tek anlatmaya başladı. Kimi hayatındaki ilk kişisel dolabı yurtta gördüğünü söyledi, kimi keşkülü ve krem karameli ilk kez yurt yemekhanesinde tattığını, kalabalık evlerde büyüyenlerin yurt odasına dair anlattıkları, pek çok kişinin sıradan saydığı şeylerin kimileri için ne anlama geldiğini hatırlattı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Kalabalık bir evden gelince yurttaki en kıymetli eşya, kimsenin karıştırmadığı komodin oldu
Liseye kadar bazası bile yoktu: dolabı lise yurdunda, masası üniversite yurdunda geldi
Dört kardeş tek odada büyüyünce iki kişilik yurt odası resmen terfi gibi gelmiş
Lisede tek sahip olduğu şey nefes aldıkça gıcırdayan bir yataktı, KYK'yı cennet ilan etti
Lise yurdunu görenler için KYK otel konforunda
Krem karamel, keşkül ve köz biberle 1 liralık yurt tepsisinde tanışıldı
Yumurtanın zenginlik sayıldığı bir evden gelen arkadaşın yurttaki tek mutluluğu kahvaltıymış
İlk Kıbrıs tatlısı yurtta yendi, yurttan dönünce yatak yerine yine koltuk kaldı
Askerde kilo alanların sırrı: hayatlarında ilk kez düzenli yemek yemeleri
İlçede büyüdüğü için 20 yaşında hâlâ sinemaya gitmemiş olan da var
Üniversiteyi kazandığı gün odası misafir odasına çevrildi, artık evin daimi misafiri
Yurttaki yatağını özleyen biri şimdi evde annesiyle yerde yatıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın