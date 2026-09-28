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KYK'daki Garibanlık Anısının Anlatıldığı Paylaşıma Yorum Yağdı

KYK'daki Garibanlık Anısının Anlatıldığı Paylaşıma Yorum Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 17:25
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KYK yurtları denince akla genellikle yemek şikâyetleri, sıcak su sorunu ve kalabalık odalar geliyor. Ancak X'te paylaşılan bir TikTok ekran görüntüsü, madalyonun öbür yüzünü gösterdi. Görselde, herkes KYK yemeklerini kötülerken ilk trileçesini bile orada yediğini söyleyen bir notun altına 'ilk defa yer yatağı dışında bir yatağım olmuştu ve bir masam' yorumu gelmişti. Paylaşımı alıntılayanlar da benzer anılarını tek tek anlatmaya başladı. Kimi hayatındaki ilk kişisel dolabı yurtta gördüğünü söyledi, kimi keşkülü ve krem karameli ilk kez yurt yemekhanesinde tattığını, kalabalık evlerde büyüyenlerin yurt odasına dair anlattıkları, pek çok kişinin sıradan saydığı şeylerin kimileri için ne anlama geldiğini hatırlattı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Görselde yazan not: 'herkes kyk yemeklerini kötülerken bizim ilk trileçemizi bile orda yemiş olmamızın hissettirdiği garibanlık'

Altına gelen yorum: 'ilk defa yer yatağı dışında bir yatağım olmuştu ve bir masam'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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