KYK'daki Garibanlık Anısının Anlatıldığı Paylaşıma Yorum Yağdı

KYK yurtları denince akla genellikle yemek şikâyetleri, sıcak su sorunu ve kalabalık odalar geliyor. Ancak X'te paylaşılan bir TikTok ekran görüntüsü, madalyonun öbür yüzünü gösterdi. Görselde, herkes KYK yemeklerini kötülerken ilk trileçesini bile orada yediğini söyleyen bir notun altına 'ilk defa yer yatağı dışında bir yatağım olmuştu ve bir masam' yorumu gelmişti. Paylaşımı alıntılayanlar da benzer anılarını tek tek anlatmaya başladı. Kimi hayatındaki ilk kişisel dolabı yurtta gördüğünü söyledi, kimi keşkülü ve krem karameli ilk kez yurt yemekhanesinde tattığını, kalabalık evlerde büyüyenlerin yurt odasına dair anlattıkları, pek çok kişinin sıradan saydığı şeylerin kimileri için ne anlama geldiğini hatırlattı.