Öğle Yemeğinden Sonra Gelen O Ağırlık Tesadüf Değil: Masa Başı Çalışanlar Bu Alışkanlığa Dikkat

Kan şekerinin hızla yükselip aynı hızla düşmesinin en yaygın nedeni, öğünün neredeyse tamamen karbonhidrattan oluşması. Tek başına yenen bir simit ya da bir tabak makarna kısa süreli bir enerji patlaması sağlıyor, ardından gelen düşüş ise yorgunluk ve yeniden acıkma olarak geri dönüyor.

Protein ve lif bu tabloyu yavaşlatıyor. İkisi de öğünü daha doyurucu hale getiriyor ve karbonhidratın kana karışma hızını düşürüyor. Pratikte bunun anlamı basit: Ana öğünde sebze ya da salata, yumurta, tavuk, balık, et, yoğurt veya baklagil gibi bir protein kaynağı ve ölçülü miktarda tam tahıl aynı tabakta buluşmalı.

Ara öğün için de aynı mantık geçerli. Tek başına meyve ya da kraker yerine yoğurtla meyve, kefirle bir avuç çiğ kuruyemiş gibi eşleştirmeler daha dengeli bir tokluk sağlıyor.