Öğle Yemeğinden Sonra Gelen O Ağırlık Tesadüf Değil: Masa Başı Çalışanlar Bu Alışkanlığa Dikkat
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Öğle yemeğinden bir saat sonra ekrana bakarken göz kapaklarınız ağırlaşıyor, eliniz çekmecedeki bisküvi paketine gidiyorsa bunun tek sebebi uykusuzluk olmayabilir. Saatlerce masa başında oturmak, düzensiz öğünler ve fark etmeden yenen atıştırmalıklar gün içinde kan şekerini iniş çıkışlı bir grafiğe çeviriyor. İşin iyi tarafı, bu dalgalanmayı azaltmak için sıkı bir diyet programına gerek yok. Tabağa ne koyduğunuz kadar yemekten sonraki birkaç dakikayı nasıl geçirdiğiniz de fark yaratıyor.
Kaynak: Uplifers
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Tabağın yarısı sebze olsun, yanına mutlaka bir protein kaynağı ekleyin
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Öğle yemeğini atlayıp akşam tabağı doldurmak dengeyi bozuyor
Yemekten sonra birkaç dakikalık yürüyüş kan şekeri yükselişini frenliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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