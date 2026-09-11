10 Bin Adım Şart Değil: Erken Ölüm Riskini En Çok Düşüren Yürüyüş Aralığı Belli Oldu

Araştırma, İngiltere'nin en kapsamlı sağlık veri bankası olan UK Biobank'a dayanıyor. 2013-2015 yılları arasında 103 binden fazla katılımcı, bileğine taktığı hareket sensörünü yedi gün boyunca kesintisiz taşıdı. Ekip bu ham verinin içinden hem günlük adım sayısını hem de yürüyüş temposunu ayrı ayrı çıkardı. Tüm nedenlere bağlı ölüm analizinde yaş ortalaması 61 olan 64.743 kişi, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm analizinde ise yaş ortalaması 62 olan 70.075 kişi yer aldı. Kasım 2022'ye kadar süren yaklaşık 8 yıllık takip boyunca 1.697 katılımcı hayatını kaybetti; bunların 502'sinde ölüm nedeni kalp-damar hastalıklarıydı.

Katılımcılar günlük adım sayısına göre dört gruba ayrıldı: 5 binin altı, 5.000-7.500, 7.500-10.000 ve 10 binin üzeri. En düşük erken ölüm riski, günde 7.500 ile 10.000 adım atan grupta görüldü. Bu gruptaki sonuç, yürüyüş temposundan bağımsız olarak değişmedi; yani bu aralığa ulaşan biri için tempoyu ayrıca zorlamanın belirgin bir ek katkısı olmadı. 10 binin üzerine çıkmak da riski daha fazla aşağı çekmedi.