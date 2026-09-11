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10 Bin Adım Şart Değil: Erken Ölüm Riskini En Çok Düşüren Yürüyüş Aralığı Belli Oldu

10 Bin Adım Şart Değil: Erken Ölüm Riskini En Çok Düşüren Yürüyüş Aralığı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 08:55
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Günde 10 bin adım hedefi yıllardır herkesin diline yerleşti. Oysa bu sayı bir bilimsel çalışmadan değil, 1960'larda Japonya'da satılan bir adımsayarın reklam sloganından geliyor. British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan yeni araştırma ise tabloyu değiştiriyor: Erken ölüm riskini belirleyen şey yalnızca kaç adım attığınız değil, o adımları hangi tempoda attığınız.

Gelin, araştırmanın detaylarına bakalım.

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Günde 7.500 ile 10.000 Adım Arasında Kalanlarda Erken Ölüm Riski En Düşük Çıktı

Günde 7.500 ile 10.000 Adım Arasında Kalanlarda Erken Ölüm Riski En Düşük Çıktı

Araştırma, İngiltere'nin en kapsamlı sağlık veri bankası olan UK Biobank'a dayanıyor. 2013-2015 yılları arasında 103 binden fazla katılımcı, bileğine taktığı hareket sensörünü yedi gün boyunca kesintisiz taşıdı. Ekip bu ham verinin içinden hem günlük adım sayısını hem de yürüyüş temposunu ayrı ayrı çıkardı. Tüm nedenlere bağlı ölüm analizinde yaş ortalaması 61 olan 64.743 kişi, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm analizinde ise yaş ortalaması 62 olan 70.075 kişi yer aldı. Kasım 2022'ye kadar süren yaklaşık 8 yıllık takip boyunca 1.697 katılımcı hayatını kaybetti; bunların 502'sinde ölüm nedeni kalp-damar hastalıklarıydı.

Katılımcılar günlük adım sayısına göre dört gruba ayrıldı: 5 binin altı, 5.000-7.500, 7.500-10.000 ve 10 binin üzeri. En düşük erken ölüm riski, günde 7.500 ile 10.000 adım atan grupta görüldü. Bu gruptaki sonuç, yürüyüş temposundan bağımsız olarak değişmedi; yani bu aralığa ulaşan biri için tempoyu ayrıca zorlamanın belirgin bir ek katkısı olmadı. 10 binin üzerine çıkmak da riski daha fazla aşağı çekmedi.

Dakikada 80 Adımlık Tempo, 5 Bin Adımı 7.500 Adım Kadar Değerli Hale Getiriyor

Dakikada 80 Adımlık Tempo, 5 Bin Adımı 7.500 Adım Kadar Değerli Hale Getiriyor

Araştırmacılar tempoyu ölçmek için 'peak-30' adı verilen bir yöntem kullandı. Bu ölçüm, kişinin gün içindeki en hareketli yarım saatinde tutabildiği en yüksek yürüyüş hızını gösteriyor. Eşikler dakikada 60 ve 80 adım olarak belirlendi. Dakikada 80 adım, gündelik dilde konuşurken nefesin biraz yetmediği tempoya denk düşüyor; dolaşır gibi değil, bir yere yetişir gibi yürümek anlamına geliyor.

Kritik bulgu tam burada ortaya çıktı. Günde 5 binin altında adım atan ama bu adımların bir kısmını dakikada 80 ve üzeri tempoda atan kişilerdeki risk düşüşü, günde 5.000-7.500 adımı yavaş tempoda tamamlayan kişilerdekiyle hemen hemen aynı seviyeye geldi. 

Günde 7.500 adımın altında kalan herkeste ise tempolu yürüme süresi uzadıkça risk kademeli olarak geriledi. Araştırmacıların ifadesiyle düşük hacimde yüksek yoğunluk, yüksek hacimde düşük yoğunluğun sağladığına benzer bir sağlık faydası sunabiliyor.

Araştırmacılar: Adım Sayısını Artırmakta Zorlananlar İçin İki Ayrı Yol Var

Araştırmacılar: Adım Sayısını Artırmakta Zorlananlar İçin İki Ayrı Yol Var

Bulgular, sabit bir adım hedefini herkese aynı biçimde dayatmanın pek anlamı olmadığını gösteriyor. Ekibin çizdiği tablo iki seçenek sunuyor: 

  • Daha uzun süre yavaş yürümek

  • Daha kısa süre tempolu yürümek

Bu esneklik özellikle eklem ağrısı olan, kronik hastalık taşıyan ya da günde on bin adıma zaman ayıramayan orta yaşlı ve ileri yaştaki insanlar için pratik bir anlam taşıyor. Araştırmacılar, bulguların günlük adım sayısını veya yürüyüş yoğunluğunu artırmanın önünde engel bulunan yetişkinler için esnek yollar tanımladığını belirtiyor.

Yine de çalışmanın sınırları var. Bu bir gözlemsel araştırma; neden-sonuç ilişkisi kurmuyor, yalnızca güçlü bir ilişki gösteriyor. Sensör verisi katılımcıların hayatından tek bir haftayı kapsıyor ve sonraki yıllarda alışkanlıkların değişip değişmediği bilinmiyor. Ayrıca UK Biobank katılımcıları genel nüfusa kıyasla daha sağlıklı bir kesimi temsil ediyor. Araştırmanın tamamına British Journal of Sports Medicine dergisinden ulaşabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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