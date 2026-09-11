10 Bin Adım Şart Değil: Erken Ölüm Riskini En Çok Düşüren Yürüyüş Aralığı Belli Oldu
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Günde 10 bin adım hedefi yıllardır herkesin diline yerleşti. Oysa bu sayı bir bilimsel çalışmadan değil, 1960'larda Japonya'da satılan bir adımsayarın reklam sloganından geliyor. British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan yeni araştırma ise tabloyu değiştiriyor: Erken ölüm riskini belirleyen şey yalnızca kaç adım attığınız değil, o adımları hangi tempoda attığınız.
Gelin, araştırmanın detaylarına bakalım.
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Günde 7.500 ile 10.000 Adım Arasında Kalanlarda Erken Ölüm Riski En Düşük Çıktı
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Dakikada 80 Adımlık Tempo, 5 Bin Adımı 7.500 Adım Kadar Değerli Hale Getiriyor
Araştırmacılar: Adım Sayısını Artırmakta Zorlananlar İçin İki Ayrı Yol Var
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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