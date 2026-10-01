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Meksika'da Dev Bir Yılanın İçinde Yaşıyorlar: Tüylü Yılan Tanrısından İlham Alan 10 Daireli Bina

Meksika'da Dev Bir Yılanın İçinde Yaşıyorlar: Tüylü Yılan Tanrısından İlham Alan 10 Daireli Bina

Meksika
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 17:04
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Bir binanın topraktan fışkırıp yeniden toprağa dalıyormuş gibi kıvrıldığını, üzerinin de rengarenk tüylerle kaplandığını düşünün. Meksika'da böyle bir yapı gerçekten var ve içinde insanlar yaşıyor.

Meksiko Şehri'nin kuzeybatısındaki Naucalpan'da bulunan 'El Nido de Quetzalcóatl' (Quetzalcóatl'ın Yuvası), dev bir yılan şeklinde tasarlanmış 10 daireli bir konut kompleksi. Organik mimarinin öncülerinden Meksikalı mimar Javier Senosiain'in imzasını taşıyan yapı, altı yıl süren inşaatın ardından 2007'de tamamlanmıştı.

Kaynak

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Antik bir tanrıdan ilham aldı

Antik bir tanrıdan ilham aldı

Yapının ilham kaynağı, Meksika'nın antik mitolojisindeki tüylü yılan tanrısı Quetzalcóatl. Mezoamerika kültürlerinin en önemli tanrılarından biri olan Quetzalcóatl, Teotihuacan'daki Tüylü Yılan Tapınağı gibi pek çok antik yapıda tasvir ediliyor.

My Modern Met'in aktardığına göre Senosiain, bu efsanevi yılanı topraktan kırılarak çıkan, toprakta ilerleyen ve yeniden yüzeye çıkan kıvrımlı bir ferrosiman yapı olarak yeniden yorumladı. Binanın dış yüzeyi de koyu yeşil, sarı ve pembe tonlarında, tüy desenlerini andıran renklerle kaplanmış.

Yılanın içinde 200 metrekarelik daireler

Yılanın içinde 200 metrekarelik daireler

Yılan şeklindeki ana yapının gövdesi içeriden yaklaşık 6,5 metre yüksekliğe ve 8,6 metre genişliğe sahip. Bu sayede gövdenin içi iki kata bölünebiliyor.

Yapının içinde her biri yaklaşık 200 metrekarelik 10 daire bulunuyor. Dairelerde iç tonozlar ve yuvarlak pencereler dikkat çekiyor. Düz duvarlar ve keskin köşeler yerine her yer kıvrımlarla tasarlanmış.

Etrafı bahçeler, havuzlar ve meşe ormanıyla çevrili

Etrafı bahçeler, havuzlar ve meşe ormanıyla çevrili

Yaklaşık 5.000 metrekarelik bir arazi üzerinde yükselen kompleks, bahçeler, göletler ve bir meşe ormanıyla çevrili. Yapı, 2007'den bu yana geliştirilen ve içinde açık hava tiyatrosu, yansıma havuzları ve bir sera bulunan Quetzalcóatl Parkı'nın bir parçası.

Organik mimari, binaları doğayla uyum içinde, doğadaki formlardan esinlenerek tasarlama anlayışına dayanıyor. Senosiain'in Casa Orgánica ve Casa Embrión gibi diğer eserleri de aynı kıvrımlı, mağarayı andıran çizgileriyle tanınıyor.

İki dairesi Airbnb'de kiralık

İki dairesi Airbnb'de kiralık

Park halka açık değil ancak resmi internet sitesi üzerinden randevuyla ziyaret edilebiliyor. Bu sıra dışı yapıda bir gece geçirmek isteyenler için de iyi bir haber var: Dairelerden ikisi Airbnb üzerinden kiralanabiliyor.

Ancak acele etmek gerekiyor. My Modern Met'e göre yetkililer, konaklama için altı ay önceden rezervasyon yapılmasını tavsiye ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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