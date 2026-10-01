Meksika'da Dev Bir Yılanın İçinde Yaşıyorlar: Tüylü Yılan Tanrısından İlham Alan 10 Daireli Bina
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Bir binanın topraktan fışkırıp yeniden toprağa dalıyormuş gibi kıvrıldığını, üzerinin de rengarenk tüylerle kaplandığını düşünün. Meksika'da böyle bir yapı gerçekten var ve içinde insanlar yaşıyor.
Meksiko Şehri'nin kuzeybatısındaki Naucalpan'da bulunan 'El Nido de Quetzalcóatl' (Quetzalcóatl'ın Yuvası), dev bir yılan şeklinde tasarlanmış 10 daireli bir konut kompleksi. Organik mimarinin öncülerinden Meksikalı mimar Javier Senosiain'in imzasını taşıyan yapı, altı yıl süren inşaatın ardından 2007'de tamamlanmıştı.
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Antik bir tanrıdan ilham aldı
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Yılanın içinde 200 metrekarelik daireler
Etrafı bahçeler, havuzlar ve meşe ormanıyla çevrili
İki dairesi Airbnb'de kiralık
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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