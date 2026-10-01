Meksika'da Dev Bir Yılanın İçinde Yaşıyorlar: Tüylü Yılan Tanrısından İlham Alan 10 Daireli Bina

Bir binanın topraktan fışkırıp yeniden toprağa dalıyormuş gibi kıvrıldığını, üzerinin de rengarenk tüylerle kaplandığını düşünün. Meksika'da böyle bir yapı gerçekten var ve içinde insanlar yaşıyor.

Meksiko Şehri'nin kuzeybatısındaki Naucalpan'da bulunan 'El Nido de Quetzalcóatl' (Quetzalcóatl'ın Yuvası), dev bir yılan şeklinde tasarlanmış 10 daireli bir konut kompleksi. Organik mimarinin öncülerinden Meksikalı mimar Javier Senosiain'in imzasını taşıyan yapı, altı yıl süren inşaatın ardından 2007'de tamamlanmıştı.

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