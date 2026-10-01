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Türk Halkının En Çok Mağdur Olduğu Dolandırıcılık Vakaları Açıklandı

Türk Halkının En Çok Mağdur Olduğu Dolandırıcılık Vakaları Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 17:34
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Onedio'nun 24-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı ankette okurlara, 'Siz ya da ailenizden yakınlarınızdan birileri bu meşhur mağduriyetlerden hangisini yaşadı?' sorusunu yöneltti.

2 bin 681 kişinin katıldığı ankette katılımcıların büyük çoğunluğu bu vakaların hiçbirinden etkilenmediğini söyledi. Mağdur olduğunu belirtenler arasında ise zirvedeki isim, son iki haftadır gündemden düşmeyen Tera ve Pusula fonları oldu.

(Online anketlerin bilimsel bir araştırma niteliği taşımadığını, sonuçların yalnızca katılan okurların eğilimini yansıttığını hatırlatmak gerekiyor.)

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Mağdur olanların dörtte biri Tera ve Pusula fonlarını işaret etti.

Mağdur olanların dörtte biri Tera ve Pusula fonlarını işaret etti.

Ankette 'Hiçbiri' seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 2 bin 28 oldu. Bu da katılımcıların yaklaşık yüzde 75,6'sının listedeki vakalardan uzak kaldığını gösteriyor. Geriye kalan 653 kişi ise kendisinin ya da bir yakınının en az bir vakadan zarar gördüğünü belirtti.

Bu grubun içinde açık ara öne çıkan seçenek 166 oyla Tera - Pusula Fonları oldu. Toplam katılımcıların yüzde 6,2'sine karşılık gelen bu oy, mağdur olduğunu söyleyenlerin yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Sonucun bu kadar yüksek çıkması tesadüf değil. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 15 Eylül'de başlayan dalgalanmanın ardından 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK'nın açıklamasına göre bu fonlarda MKK kayıtlarında 455 bin 758 bireysel yatırımcı bulunuyor. Kurul 30 Eylül'de aldığı kararla Tera, Pusula, Atlas ve Hedef portföy şirketlerinin tasfiyedeki fonlarında yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açtı.

İhlas Finans ikinci sırada, "birden fazlası" diyenler de az değil.

İhlas Finans ikinci sırada, "birden fazlası" diyenler de az değil.

Listenin ikinci basamağında 100 oyla İhlas Finans yer aldı. 2001'de faaliyet izni kaldırılan kurumun mağdurlarının bir kısmı, aradan geçen 25 yıla rağmen hâlâ alacaklarının peşinde. Verilere göre 18 bin 700 kişinin 106 milyon doları hâlâ ödenmiş değil.

Üçüncü sırada 93 oyla 'Birden fazlası' seçeneği var. Yani mağdur olduğunu söyleyen her yedi kişiden biri, kendisinin ya da ailesinin birden fazla vakada para kaybettiğini belirtiyor.

Onları 65 oyla Kombassan - Yimpaş ve 64 oyla Çiftlik Bank izledi. 1990'lı ve 2000'li yıllarda özellikle Avrupa'daki gurbetçilerden topladıkları paralarla gündeme gelen holdinglerin izleri hâlâ silinmiş değil. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank ise AA'nın aktardığı bilgilere göre 132 bin 222 kişiyi yaklaşık 1 milyar 140 milyon lira zarara uğrattı.

Thodex, Banker Kastelli ve Jet Fadıl'ın oyları neredeyse eşit çıktı.

Thodex, Banker Kastelli ve Jet Fadıl'ın oyları neredeyse eşit çıktı.

Listenin alt sıralarında oylar birbirine oldukça yakın. Kripto para borsası Thodex ile 1980'lerin başındaki banker krizinin sembol ismi Banker Kastelli 42'şer oy aldı. 1990'larda Jet-Pa adıyla topladığı paralarla hafızalara kazınan Jet Fadıl 41, saadet zinciri modeliyle hatırlanan Titan ise 40 oyda kaldı.

Anket sonuçları, onlarca yıl arayla yaşanan bu vakaların bugün hâlâ aile sofralarında konuşulduğunu da ortaya koyuyor. 1982'de çöken bankerlerden bugünün portföy fonlarına uzanan tabloda ortak nokta ise hep aynı: Yüksek getiri vaadinin ardından gelen büyük kayıplar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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