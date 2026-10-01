Türk Halkının En Çok Mağdur Olduğu Dolandırıcılık Vakaları Açıklandı

Ankette 'Hiçbiri' seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 2 bin 28 oldu. Bu da katılımcıların yaklaşık yüzde 75,6'sının listedeki vakalardan uzak kaldığını gösteriyor. Geriye kalan 653 kişi ise kendisinin ya da bir yakınının en az bir vakadan zarar gördüğünü belirtti.

Bu grubun içinde açık ara öne çıkan seçenek 166 oyla Tera - Pusula Fonları oldu. Toplam katılımcıların yüzde 6,2'sine karşılık gelen bu oy, mağdur olduğunu söyleyenlerin yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Sonucun bu kadar yüksek çıkması tesadüf değil. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 15 Eylül'de başlayan dalgalanmanın ardından 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK'nın açıklamasına göre bu fonlarda MKK kayıtlarında 455 bin 758 bireysel yatırımcı bulunuyor. Kurul 30 Eylül'de aldığı kararla Tera, Pusula, Atlas ve Hedef portföy şirketlerinin tasfiyedeki fonlarında yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açtı.