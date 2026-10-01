Türk Halkının En Çok Mağdur Olduğu Dolandırıcılık Vakaları Açıklandı
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Onedio'nun 24-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı ankette okurlara, 'Siz ya da ailenizden yakınlarınızdan birileri bu meşhur mağduriyetlerden hangisini yaşadı?' sorusunu yöneltti.
2 bin 681 kişinin katıldığı ankette katılımcıların büyük çoğunluğu bu vakaların hiçbirinden etkilenmediğini söyledi. Mağdur olduğunu belirtenler arasında ise zirvedeki isim, son iki haftadır gündemden düşmeyen Tera ve Pusula fonları oldu.
(Online anketlerin bilimsel bir araştırma niteliği taşımadığını, sonuçların yalnızca katılan okurların eğilimini yansıttığını hatırlatmak gerekiyor.)
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Mağdur olanların dörtte biri Tera ve Pusula fonlarını işaret etti.
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İhlas Finans ikinci sırada, "birden fazlası" diyenler de az değil.
Thodex, Banker Kastelli ve Jet Fadıl'ın oyları neredeyse eşit çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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