Kıyıya Vuran 31 Tonluk Balinayı Kaldıramadılar, 72 Tonluk Vinç Getirdiler: Faturası 3,5 Milyon TL

Deniz biyoloğu Dr. Kate Sprogis'in deyişiyle yağ dolu böyle büyük bir hayvan, köpek balıkları için son derece cazip. Nitekim çok geçmeden kıyıda aralarında 5 metrelik bir beyaz köpek balığının da olduğu birkaç köpek balığı görüldü. Yetkililer bu fırsatı değerlendirip 3,7 metrelik bir beyaz köpek balığını işaretleyerek denize geri bıraktı.

Plaj ve çevredeki bazı sahil bölgeleri kapatıldı. Kumsala girenlere ya da çalışmaların üzerinde drone uçuranlara 250 Avustralya doları ceza uygulanacağı duyuruldu. Bu sırada balinanın üzerine tırmanıp video çeken bir TikTok kullanıcısı da tepki çekti. Belediye Başkanı Gary Mack bu davranışı 'Son derece tehlikeli ve sorumsuz' diye nitelendirdi.