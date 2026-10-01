Kıyıya Vuran 31 Tonluk Balinayı Kaldıramadılar, 72 Tonluk Vinç Getirdiler: Faturası 3,5 Milyon TL
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Avustralya'nın Perth kentindeki City Beach'e 13 metre uzunluğunda, yaklaşık 31 ton ağırlığında ölü bir kambur balina vurdu. Önce bir ekskavatörle kaldırılmaya çalışıldı ancak balinayı hareket ettirmek mümkün olmadı. Balina ağlara sarılıp kıyı boyunca sürüklendi, yine olmadı. Sonunda 72 tonluk bir vinç getirildi. Dört gün sonra tamamlanan operasyon ise tam 100 bin Avustralya dolarını, yani yaklaşık 3,5 milyon TL'ye maloldu.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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