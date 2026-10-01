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Kıyıya Vuran 31 Tonluk Balinayı Kaldıramadılar, 72 Tonluk Vinç Getirdiler: Faturası 3,5 Milyon TL

Kıyıya Vuran 31 Tonluk Balinayı Kaldıramadılar, 72 Tonluk Vinç Getirdiler: Faturası 3,5 Milyon TL

Avustralya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 17:22
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Avustralya'nın Perth kentindeki City Beach'e 13 metre uzunluğunda, yaklaşık 31 ton ağırlığında ölü bir kambur balina vurdu. Önce bir ekskavatörle kaldırılmaya çalışıldı ancak balinayı hareket ettirmek mümkün olmadı. Balina ağlara sarılıp kıyı boyunca sürüklendi, yine olmadı. Sonunda 72 tonluk bir vinç getirildi. Dört gün sonra tamamlanan operasyon ise tam 100 bin Avustralya dolarını, yani yaklaşık 3,5 milyon TL'ye maloldu. 

İşte detaylar.

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Sabah Cankurtaranlar Fark Etti

Sabah Cankurtaranlar Fark Etti

Dişi kambur balina, 28 Eylül Pazartesi sabahı saat 07.30 sularında cankurtaranlar tarafından fark edildi. Yetkililere göre balinanın neden öldüğü henüz bilinmiyor. Ölen balinalar zamanla su yüzeyinde kalabiliyor ve rüzgarlarla kıyıya sürüklenebiliyor.

Balina kıyıya vurduğu andan itibaren zamanla yarış başladı. Çünkü çürüyen dev bir hayvan, kısa sürede çok daha büyük bir sorunu kıyıya çekecekti.

Kıyıda Köpek Balıkları Dolaşmaya Başladı

Kıyıda Köpek Balıkları Dolaşmaya Başladı

Deniz biyoloğu Dr. Kate Sprogis'in deyişiyle yağ dolu böyle büyük bir hayvan, köpek balıkları için son derece cazip. Nitekim çok geçmeden kıyıda aralarında 5 metrelik bir beyaz köpek balığının da olduğu birkaç köpek balığı görüldü. Yetkililer bu fırsatı değerlendirip 3,7 metrelik bir beyaz köpek balığını işaretleyerek denize geri bıraktı.

Plaj ve çevredeki bazı sahil bölgeleri kapatıldı. Kumsala girenlere ya da çalışmaların üzerinde drone uçuranlara 250 Avustralya doları ceza uygulanacağı duyuruldu. Bu sırada balinanın üzerine tırmanıp video çeken bir TikTok kullanıcısı da tepki çekti. Belediye Başkanı Gary Mack bu davranışı 'Son derece tehlikeli ve sorumsuz' diye nitelendirdi.

Ekskavatör Yetmedi, 72 Tonluk Vinç Geldi

Ekskavatör Yetmedi, 72 Tonluk Vinç Geldi

30 Eylül'de ekipler ekskavatör, brandalar, halatlar ve ağlar kullanarak balinayı hareket ettirmeye çalıştı. Ancak ekskavatör balinayı hareket ettirmeye yetmedi. Ağlara sarılan balina kıyı boyunca yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenerek sörf kulübünün yakınına getirildi ve geceyi orada geçirdi.

1 Ekim sabahı saat 10.00 sularında Town of Cambridge tarafından kiralanan 72 tonluk vinç balinayı kaldırıp kamyonlara yükledi. Balina, bertaraf edilmek üzere çöp depolama alanına gönderildi.

Peki Faturayı Kim Ödeyecek?

Operasyonun maliyetinin yaklaşık 100 bin Avustralya doları olması bekleniyor. Bu tür masrafları genelde yerel belediyeler üstleniyor. Başkan Mack ise eyalet hükümetinden destek isteyebileceklerini söyledi. Bölgede 2014'te Scarborough Plajı'na vuran bir balinanın temizliği 188 bin dolara mal olmuş, masrafın yarısını eyalet karşılamıştı.

Uzmanlar ise köpek balıklarının balina kaldırıldıktan sonra da bir süre bölgede kalabileceği uyarısında bulunuyor.

İşte, 31 Tonluk Dev Kambur Balina'nın Görüntüleri

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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