Mumbai'de Dünyada Bir İlk Yapıldı: Metro İstasyonlarına Temassız 'Tükürme Noktası' Yerleştirildi
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Kaynak: https://www.freepressjournal.in/mumba...
Hindistan'ın Mumbai kentindeki metro istasyonlarına yerleştirilen temassız 'tükürme kutuları', fotoğrafları viral olunca sosyal medyada ikiye bölünen bir tartışma başlattı. 'Dünyanın ilk tanımlanmış tükürme noktası' olarak tanıtılan üniteler, yolcuların hiçbir yere dokunmadan kullanabilmesi için tasarlandı.
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Ünitelerin üzerinde "Sorumlu Olun" çağrısı ve "Dünyanın İlk Tanımlanmış Tükürme Noktası" yazısı yer alıyor.
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Kutuların arkasında, kamu taşımasında hijyen ürünleri geliştiren EzySpit markası bulunuyor.
Ancak Mumbai Metrosu kurallarına göre istasyonlarda tükürmek zaten yasak ve 500 rupi cezası var.
Sosyal medya ise ikiye bölündü: Kimi "kötü alışkanlığı meşrulaştırıyor" dedi, kimi "gerçekçi çözüm" olarak gördü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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