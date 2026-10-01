Mumbai'de Dünyada Bir İlk Yapıldı: Metro İstasyonlarına Temassız 'Tükürme Noktası' Yerleştirildi

Üniteler, Hindistan merkezli EzySpit'in 'Automatic Spitting Bin' ürünü. Şirketin internet sitesinde cihazın uçaklarda, tren ve metrolarda, hatta acil hasta nakil araçlarında ve klinik ortamlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Kutunun üzerindeki 'Spit Here' (Buraya Tükür) işareti ve çöp kutusunun hemen yanındaki konumu, istasyonlarda alışılmış bir hijyen noktasına dönüşmesi için tasarlandığını düşündürüyor. Yine de uygulamanın Mumbai Metrosu'nun resmî bir politikası mı yoksa denemelik bir yerleştirme mi olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama paylaşılmış değil.