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Mumbai'de Dünyada Bir İlk Yapıldı: Metro İstasyonlarına Temassız 'Tükürme Noktası' Yerleştirildi

Mumbai'de Dünyada Bir İlk Yapıldı: Metro İstasyonlarına Temassız 'Tükürme Noktası' Yerleştirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 17:47
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Hindistan'ın Mumbai kentindeki metro istasyonlarına yerleştirilen temassız 'tükürme kutuları', fotoğrafları viral olunca sosyal medyada ikiye bölünen bir tartışma başlattı. 'Dünyanın ilk tanımlanmış tükürme noktası' olarak tanıtılan üniteler, yolcuların hiçbir yere dokunmadan kullanabilmesi için tasarlandı.

Kaynak: https://www.freepressjournal.in/mumba...
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Ünitelerin üzerinde "Sorumlu Olun" çağrısı ve "Dünyanın İlk Tanımlanmış Tükürme Noktası" yazısı yer alıyor.

Ünitelerin üzerinde "Sorumlu Olun" çağrısı ve "Dünyanın İlk Tanımlanmış Tükürme Noktası" yazısı yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan istasyon fotoğrafı, ünitelerin bir anda dünya gündemine oturmasına yol açtı. Gri taş duvara monte edilen kutuların üzerindeki 'Be Responsible' (Sorumlu Olun) uyarısı, tesisin resmî olarak 'World's First Defined Place to Spit' yani 'Dünyanın İlk Tanımlanmış Tükürme Noktası' diye tanıtıldığını gösteriyor.

Kullanım talimatları hem yerel Marathi dilinde hem de İngilizce yazılmış. 'Touchless Spit Bin' adı verilen sistem, yolcuların kutuya el sürmeden ihtiyacını gidermesini amaçlıyor. Yani amaç, hijyeni korurken ortak kullanım alanlarında bulaş riskini azaltmak.

Kutuların arkasında, kamu taşımasında hijyen ürünleri geliştiren EzySpit markası bulunuyor.

Kutuların arkasında, kamu taşımasında hijyen ürünleri geliştiren EzySpit markası bulunuyor.

Üniteler, Hindistan merkezli EzySpit'in 'Automatic Spitting Bin' ürünü. Şirketin internet sitesinde cihazın uçaklarda, tren ve metrolarda, hatta acil hasta nakil araçlarında ve klinik ortamlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Kutunun üzerindeki 'Spit Here' (Buraya Tükür) işareti ve çöp kutusunun hemen yanındaki konumu, istasyonlarda alışılmış bir hijyen noktasına dönüşmesi için tasarlandığını düşündürüyor. Yine de uygulamanın Mumbai Metrosu'nun resmî bir politikası mı yoksa denemelik bir yerleştirme mi olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama paylaşılmış değil.

Ancak Mumbai Metrosu kurallarına göre istasyonlarda tükürmek zaten yasak ve 500 rupi cezası var.

Ancak Mumbai Metrosu kurallarına göre istasyonlarda tükürmek zaten yasak ve 500 rupi cezası var.

Tartışmanın çıkış noktası da tam burada. Hindistan basınına yansıyan bilgilere göre Mumbai Metrosu kuralları istasyon sınırlarında tükürmeyi yasaklıyor ve ihlal edenlere 500 rupi (yaklaşık 6 dolar) para cezası öngörüyor.

Kullanıcıların önemli bir kısmı bu yüzden 'Yasak olan bir davranış için neden özel nokta açılıyor?' sorusunu sordu. Kamu alanında tükürmenin Hindistan'da uzun süredir hem halk sağlığı hem de şehir temizliği açısından sorun olarak görüldüğünü hatırlatmak gerekiyor.

Sosyal medya ise ikiye bölündü: Kimi "kötü alışkanlığı meşrulaştırıyor" dedi, kimi "gerçekçi çözüm" olarak gördü.

Sosyal medya ise ikiye bölündü: Kimi "kötü alışkanlığı meşrulaştırıyor" dedi, kimi "gerçekçi çözüm" olarak gördü.

Eleştirenler, toplu taşımada tükürmenin zaten tamamen yasaklanması gerektiğini, özel alanlar açmanın kötü bir alışkanlığı meşrulaştırmaktan başka işe yaramayacağını savundu.

Destekleyenler ise meselenin toplumsal bir davranış sorunu olduğuna dikkat çekti. Kültürel ve davranışsal değişimlerin uzun zaman aldığını söyleyen bu kesime göre metro içindeki temizliği korumak için böyle geçici çözümler gerçekçi ve faydalı bir adım. Viral olan görüntülerin ardından tartışmanın kısa sürede dinmesi beklenmiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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