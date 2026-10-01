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Rögar Kapağına Bastı: 76 Yaşındaki Kadın 4 Metrelik Çukura Düştü

Rögar Kapağına Bastı: 76 Yaşındaki Kadın 4 Metrelik Çukura Düştü

İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 18:21
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İstanbul Avcılar'da sokakta yürüyen yaşlı bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağının aniden açılmasıyla yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını çukurdan çıkardı.

İşte detaylar.

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İtfaiye Çukurdan Çıkardı

İtfaiye Çukurdan Çıkardı

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yaşandı. Sokakta yürüyen 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla bir anda yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurun içine düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çukura düşen kadını yaptıkları çalışmayla dışarı çıkardı.

Kurtarılan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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