Kazıda Bulunan 1,5 Metrelik Küp: 1.800 Yıl Önce Buzdolabı Olarak Kullanılmış

Osmaneli Belediyesi personeli İlayda Özkök'ün aktardığına göre, yapılan karbon çalışmalarında küpün içinde gıda örneklerine rastlandı. Küpün yaşı da bu araştırmalarla belirlendi. Küpü 'tarihi miras' olarak değerlendiren Özkök,

'İçerisinde yaptığımız karbon araştırmalarından sonra 1800 yıllık olduğunu öğrendik biz bu küplerimizin. Yörenin halkı aslında bunları buzdolabı olarak kullanmış. İçerisinden gıda örnekleri bulduk yaptığımız karbon çalışmalarında. Bizans İmparatorluğu’nda yaşayan insanlar bunu buzdolabı olarak kullanmış. Şu anda Osmaneli’nin aslında sadece bir geçiş noktası olmadığını, burada çok güzel bir şekilde doğayla insanların baş başa olduğunu biliyoruz. Osmaneli’nin aslında ne kadar ileri seviyede bir şehir olduğunu, bir yerleşim alanı olduğunu bulduğumuz küpler sayesinde öğrenmiş olduk' dedi.