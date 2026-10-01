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Kazıda Bulunan 1,5 Metrelik Küp: 1.800 Yıl Önce Buzdolabı Olarak Kullanılmış

Kazıda Bulunan 1,5 Metrelik Küp: 1.800 Yıl Önce Buzdolabı Olarak Kullanılmış

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 12:22
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hızlı tren tüneli için yapılan kazı çalışmasında 1,5 metre yüksekliğinde dev bir küp bulundu. İncelemelere göre küp yaklaşık 1800 yıllık. Küpten çıkan gıda kalıntıları ise şaşırtıcı bir kullanımını ortaya çıkardı: Yiyecekler yüzyıllar önce bu küpte saklanıyordu.

İşte detaylar.

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Tünel Kazısında Toprağın Altından Çıktı

Tünel Kazısında Toprağın Altından Çıktı

Küp, bu yıl Osmaneli'de İznik yolu üzerinde yapılan YHT tünel çalışmaları sırasında toprağın altından çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki küpün ağız çapı da 1 metre civarında.

İçindeki Gıda Kalıntıları Sırrını Ele Verdi

İçindeki Gıda Kalıntıları Sırrını Ele Verdi

Osmaneli Belediyesi personeli İlayda Özkök'ün aktardığına göre, yapılan karbon çalışmalarında küpün içinde gıda örneklerine rastlandı. Küpün yaşı da bu araştırmalarla belirlendi. Küpü 'tarihi miras' olarak değerlendiren Özkök, 

'İçerisinde yaptığımız karbon araştırmalarından sonra 1800 yıllık olduğunu öğrendik biz bu küplerimizin. Yörenin halkı aslında bunları buzdolabı olarak kullanmış. İçerisinden gıda örnekleri bulduk yaptığımız karbon çalışmalarında. Bizans İmparatorluğu’nda yaşayan insanlar bunu buzdolabı olarak kullanmış. Şu anda Osmaneli’nin aslında sadece bir geçiş noktası olmadığını, burada çok güzel bir şekilde doğayla insanların baş başa olduğunu biliyoruz. Osmaneli’nin aslında ne kadar ileri seviyede bir şehir olduğunu, bir yerleşim alanı olduğunu bulduğumuz küpler sayesinde öğrenmiş olduk' dedi.

Yani buluntu, bölgede doğayla uyum içinde yaşayan gelişmiş bir yerleşim olduğunu da işaret ediyor.

Artık Tarihi Kilisede Sergileniyor

1800 yıllık küp şimdi Osmaneli'deki tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nin bahçesinde sergileniyor.

İlçeye yolu düşenler, yüzyıllar önce yiyecek saklamak için kullanılan bu dev 'buzdolabını' yakından görebiliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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