Kazıda Bulunan 1,5 Metrelik Küp: 1.800 Yıl Önce Buzdolabı Olarak Kullanılmış
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hızlı tren tüneli için yapılan kazı çalışmasında 1,5 metre yüksekliğinde dev bir küp bulundu. İncelemelere göre küp yaklaşık 1800 yıllık. Küpten çıkan gıda kalıntıları ise şaşırtıcı bir kullanımını ortaya çıkardı: Yiyecekler yüzyıllar önce bu küpte saklanıyordu.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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