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1 Saatte 1 Milyon Ağaç Dikip Rekor Kırdılar: Sonu Hüsran Oldu

1 Saatte 1 Milyon Ağaç Dikip Rekor Kırdılar: Sonu Hüsran Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:35
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2012 yılında Filipinler'de 7 binden fazla gönüllü, sadece 1 saatte 1 milyondan fazla mangrov fidanı dikerek Guinness rekoru kırdı. Yıllar sonra alanı ziyaret eden bir uzman ise bambaşka bir manzarayla karşılaştı. 1 milyon fidandan geriye yalnızca 20 bin kadar ağaç kalmıştı. Peki ama ağaçlara ne oldu? 

İşte detaylar.

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Rekor Tam 1 Saatte Kırıldı

Rekor Tam 1 Saatte Kırıldı

Rekor, Filipinler'in Camarines Sur eyaletindeki Ragay kasabasında 8 Mart 2012 tarihinde kırıldı. Sabah 06.30 ile 07.30 arasında 62 hektarlık alana tam 1 milyon 9 bin 29 fidan dikildi. Etkinliğe öğrencilerden askerlere kadar 7 bin kişi katıldı.

Etkinlik, yıl sonuna kadar 12 milyon ağaç dikmeyi hedefleyen bir çevre kampanyasının parçasıydı. Amaç, kıyıdaki köyleri dalgalara karşı koruyacak bir mangrov kuşağı oluşturmaktı.

Yıllar Sonra Geriye 20 Bin Ağaç Kaldı

Yıllar Sonra Geriye 20 Bin Ağaç Kaldı

Mangrov koruma kuruluşu Mangrove Action Project'in yöneticisi Dominic Wodehouse, yıllar sonra alanı yeniden ziyaret etti. Rekorun izlerine neredeyse hiç rastlamadı. Geriye kalan tek şey, bir nehrin yakınında tutunmayı başarmış 20 bin kadar ağaçtı.

Yani dikilen her 50 fidandan yalnızca 1'i hayatta kalmıştı. Wodehouse'a göre bu, baştan belli olan bir başarısızlıktı.

Peki Fidanlar Neden Tutmadı?

Peki Fidanlar Neden Tutmadı?

Sorun, fidanların dikildiği yerdeydi. Alan bir çamur düzlüğüydü. Mangrovlar ise her yerde yetişmiyor. Gelgit bölgesinin, düzenli olarak su altında kalan ancak sürekli su altında olmayan kesimleri mangrovlar için daha uygun. Çamur düzlükleri gibi daha alçak bölgelerde ise toprak fazla suya doygun olabiliyor ve fidanların kökleri yeterli oksijeni alamıyor.

Wodehouse'un Tayland ve Filipinler'deki 119 dikim çalışmasını inceleyen araştırması da bunu doğruluyor. Çamur düzlüklerine dikilen fidanların yalnızca yüzde 1,4'ü hayatta kaldı. Uygun bölgelerde ise hayatta kalma oranı yüzde 20 ila 50 arasında değişti.

Uzmanlara göre çoğu zaman fidan dikmek bile gerekmiyor. 

Aynı araştırmaya göre dikimlerin yalnızca yüzde 16'sı gerçekten gerekliydi. Bazı bölgelerde ise suyun doğal akışının yeniden sağlanması, mangrovların kendiliğinden geri dönmesi için yeterli olabiliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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