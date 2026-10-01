1 Saatte 1 Milyon Ağaç Dikip Rekor Kırdılar: Sonu Hüsran Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2012 yılında Filipinler'de 7 binden fazla gönüllü, sadece 1 saatte 1 milyondan fazla mangrov fidanı dikerek Guinness rekoru kırdı. Yıllar sonra alanı ziyaret eden bir uzman ise bambaşka bir manzarayla karşılaştı. 1 milyon fidandan geriye yalnızca 20 bin kadar ağaç kalmıştı. Peki ama ağaçlara ne oldu?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rekor Tam 1 Saatte Kırıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar Sonra Geriye 20 Bin Ağaç Kaldı
Peki Fidanlar Neden Tutmadı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın