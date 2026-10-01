1 Saatte 1 Milyon Ağaç Dikip Rekor Kırdılar: Sonu Hüsran Oldu

Mangrov koruma kuruluşu Mangrove Action Project'in yöneticisi Dominic Wodehouse, yıllar sonra alanı yeniden ziyaret etti. Rekorun izlerine neredeyse hiç rastlamadı. Geriye kalan tek şey, bir nehrin yakınında tutunmayı başarmış 20 bin kadar ağaçtı.

Yani dikilen her 50 fidandan yalnızca 1'i hayatta kalmıştı. Wodehouse'a göre bu, baştan belli olan bir başarısızlıktı.