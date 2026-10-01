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Parkta Bulduğu Çantadan 400 Bin TL'lik Altın Çıktı: "Vatandaşlık Görevi"

Parkta Bulduğu Çantadan 400 Bin TL'lik Altın Çıktı: "Vatandaşlık Görevi"

Kocaeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 12:03
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde parkta temizlik yapan Mehmet Çelik, bir ağacın altında sahipsiz bir çanta buldu. Çantanın içinden yaklaşık 400 bin lira değerinde altın bilezik ve banka kartları çıktı. Çelik, çantayı vakit kaybetmeden polise teslim etti.

İşte detaylar.

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Ağacın Altında Sahipsiz Bir Çanta Buldu

Ağacın Altında Sahipsiz Bir Çanta Buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Mehmet Çelik, akşam saatlerinde Gebze Millet Bahçesi'nde mıntıka temizliği yapıyordu. Bir ağacın altında sahipsiz bir çanta gözüne çarptı.

Çantayı açtığında içinde 6 altın bilezik ve çeşitli banka kartları gördü. Çelik durumu hemen vardiya amirine ve polise bildirdi.

400 Bin Liralık Altınlar Eksiksiz Teslim Edildi

400 Bin Liralık Altınlar Eksiksiz Teslim Edildi

Parka gelen polis ekipleri, çantadaki kimlik bilgilerinden çantanın B.Ç. adlı kişiye ait olduğunu belirledi. Kısa sürede ulaşılan B.Ç., olay yerine gelerek çantasını tutanakla eksiksiz teslim aldı.

Yaptığının bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Büyükşehir personeli Mehmet Çelik’e, çanta sahibi de teşekkür etti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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