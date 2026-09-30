Galatasaraylı Olmayan Çocuklara Çikolata Vermeyen İçerik Üreticisi Tepkilerin Odağında

İstanbul'da sokakta top oynayan çocukların çekildiği bir video, dün akşamdan bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasında. Çocukları yanına çağıran bir kişi, beklediği cevabı verene çikolata vereceğini söyleyerek hangi takımı tuttuklarını soruyor. 'Galatasaraylıyım' diyen iki çocuk gofretini alırken 'Beşiktaşlıyım' yanıtını veren arkadaşları eli boş kalıyor.

Aynı kişinin başka bir Beşiktaşlı çocuğa da benzer şekilde davrandığı ikinci bir videonun ortaya çıkmasıyla tepkiler daha da büyüdü. Videoların sahibi olduğu belirtilen tekcevap.gs isimli Instagram hesabı ise gelen tepkilerin ardından kapatıldı. Çocuğa sahip çıkanlar arasında yalnızca Beşiktaşlılar yoktu; rakip takımların taraftarları da rekabetin çocuklara yansımaması gerektiği konusunda birleşti.