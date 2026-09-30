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Galatasaraylı Olmayan Çocuklara Çikolata Vermeyen İçerik Üreticisi Tepkilerin Odağında

Galatasaraylı Olmayan Çocuklara Çikolata Vermeyen İçerik Üreticisi Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 13:40
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İstanbul'da sokakta top oynayan çocukların çekildiği bir video, dün akşamdan bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasında. Çocukları yanına çağıran bir kişi, beklediği cevabı verene çikolata vereceğini söyleyerek hangi takımı tuttuklarını soruyor. 'Galatasaraylıyım' diyen iki çocuk gofretini alırken 'Beşiktaşlıyım' yanıtını veren arkadaşları eli boş kalıyor.

Aynı kişinin başka bir Beşiktaşlı çocuğa da benzer şekilde davrandığı ikinci bir videonun ortaya çıkmasıyla tepkiler daha da büyüdü. Videoların sahibi olduğu belirtilen tekcevap.gs isimli Instagram hesabı ise gelen tepkilerin ardından kapatıldı. Çocuğa sahip çıkanlar arasında yalnızca Beşiktaşlılar yoktu; rakip takımların taraftarları da rekabetin çocuklara yansımaması gerektiği konusunda birleşti.

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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler şöyle:

Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven, çocuğu ailesiyle birlikte futbol ve basketbol maçlarında ağırlamak istedi

Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven, çocuğu ailesiyle birlikte futbol ve basketbol maçlarında ağırlamak istedi
twitter.com

Görüntülerin taraftarlıktan çok bilinçli bir etkileşim hamlesi olduğu yorumu

Görüntülerin taraftarlıktan çok bilinçli bir etkileşim hamlesi olduğu yorumu
twitter.com

Fırat Günayer önce kurgu ihtimaline sarıldı, değilse forma ve çikolata sözü verdi

Fırat Günayer önce kurgu ihtimaline sarıldı, değilse forma ve çikolata sözü verdi
twitter.com

Rekabet sahada kalmalı, çocuklar onun oyuncağı olmamalı

Rekabet sahada kalmalı, çocuklar onun oyuncağı olmamalı
twitter.com
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Çocukların hangi takımı tuttuğunun hiçbir önemi yok

Çocukların hangi takımı tuttuğunun hiçbir önemi yok
twitter.com

Koyu Beşiktaşlı teyze, Fenerbahçeli yeğenine formayı kendi elleriyle almış

Koyu Beşiktaşlı teyze, Fenerbahçeli yeğenine formayı kendi elleriyle almış
twitter.com

Çocukluğundaki forma anısını paylaşan bir kullanıcı, o üzüntünün nasıl bir şey olduğunu hatırlattı

Çocukluğundaki forma anısını paylaşan bir kullanıcı, o üzüntünün nasıl bir şey olduğunu hatırlattı
twitter.com

Diğer iki çocuğun gofretleri arkadaşlarıyla paylaştığından emin olan da var

Diğer iki çocuğun gofretleri arkadaşlarıyla paylaştığından emin olan da var
twitter.com

Videonun devamı olmalı ve çocuk da çikolatasını almış olmalı

Videonun devamı olmalı ve çocuk da çikolatasını almış olmalı
twitter.com
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Çocuğa ulaşıp forma hediye etmek isteyen Beşiktaşlıların sayısı bir hayli fazla

Çocuğa ulaşıp forma hediye etmek isteyen Beşiktaşlıların sayısı bir hayli fazla
twitter.com

Hesabın kapatılması, çocuğun kırılan kalbini onarmaya yetmedi

Hesabın kapatılması, çocuğun kırılan kalbini onarmaya yetmedi
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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