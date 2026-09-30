Galatasaraylı Olmayan Çocuklara Çikolata Vermeyen İçerik Üreticisi Tepkilerin Odağında
İstanbul'da sokakta top oynayan çocukların çekildiği bir video, dün akşamdan bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasında. Çocukları yanına çağıran bir kişi, beklediği cevabı verene çikolata vereceğini söyleyerek hangi takımı tuttuklarını soruyor. 'Galatasaraylıyım' diyen iki çocuk gofretini alırken 'Beşiktaşlıyım' yanıtını veren arkadaşları eli boş kalıyor.
Aynı kişinin başka bir Beşiktaşlı çocuğa da benzer şekilde davrandığı ikinci bir videonun ortaya çıkmasıyla tepkiler daha da büyüdü. Videoların sahibi olduğu belirtilen tekcevap.gs isimli Instagram hesabı ise gelen tepkilerin ardından kapatıldı. Çocuğa sahip çıkanlar arasında yalnızca Beşiktaşlılar yoktu; rakip takımların taraftarları da rekabetin çocuklara yansımaması gerektiği konusunda birleşti.
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler şöyle:
Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven, çocuğu ailesiyle birlikte futbol ve basketbol maçlarında ağırlamak istedi
Görüntülerin taraftarlıktan çok bilinçli bir etkileşim hamlesi olduğu yorumu
Fırat Günayer önce kurgu ihtimaline sarıldı, değilse forma ve çikolata sözü verdi
Rekabet sahada kalmalı, çocuklar onun oyuncağı olmamalı
Çocukların hangi takımı tuttuğunun hiçbir önemi yok
Koyu Beşiktaşlı teyze, Fenerbahçeli yeğenine formayı kendi elleriyle almış
Çocukluğundaki forma anısını paylaşan bir kullanıcı, o üzüntünün nasıl bir şey olduğunu hatırlattı
Diğer iki çocuğun gofretleri arkadaşlarıyla paylaştığından emin olan da var
Videonun devamı olmalı ve çocuk da çikolatasını almış olmalı
Çocuğa ulaşıp forma hediye etmek isteyen Beşiktaşlıların sayısı bir hayli fazla
Hesabın kapatılması, çocuğun kırılan kalbini onarmaya yetmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın