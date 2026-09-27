Oh Hyeon-gyu'yu Tanımayan Beşiktaş Taraftarıyla Güldüren Diyalog: "Oh İyi Bir Oyuncu mu?"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir restorana giren Oh Hyeon-gyu'nun, kendisini tanımayan bir Beşiktaş taraftarıyla sohbet ettiği anlar yer aldı. Taraftar Güney Koreli oyuncuya 'Oh için mi geldiniz?' diye sordu, Oh da 'Evet evet, Oh'un maçlarını izlemek istiyorum' yanıtını verdi.

Oyunu sürdüren Oh'un 'Peki Oh iyi bir oyuncu mu?' sorusuna taraftar 'Beşiktaş için çok iyi oyuncu' karşılığını verdi. Taraftarın Oh hakkındaki iyi yorumları Güney Koreli oyuncuyu gülümsetti.