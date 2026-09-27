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Oh Hyeon-gyu'yu Tanımayan Beşiktaş Taraftarıyla Güldüren Diyalog: "Oh İyi Bir Oyuncu mu?"

Oh Hyeon-gyu'yu Tanımayan Beşiktaş Taraftarıyla Güldüren Diyalog: "Oh İyi Bir Oyuncu mu?"

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 21:35
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Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Oh Hyeon-gyu'nun bir restoranda bir taraftarla yaptığı kısa sohbet sosyal medyada gündem oldu. Taraftarın karşısındaki kişinin kim olduğunu fark etmemesi, ortaya ilginç bir sahne çıkardı.

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Oh restoranda bir Beşiktaş taraftarıyla karşılaştı.

Oh restoranda bir Beşiktaş taraftarıyla karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir restorana giren Oh Hyeon-gyu'nun, kendisini tanımayan bir Beşiktaş taraftarıyla sohbet ettiği anlar yer aldı. Taraftar Güney Koreli oyuncuya 'Oh için mi geldiniz?' diye sordu, Oh da 'Evet evet, Oh'un maçlarını izlemek istiyorum' yanıtını verdi. 

Oyunu sürdüren Oh'un 'Peki Oh iyi bir oyuncu mu?' sorusuna taraftar 'Beşiktaş için çok iyi oyuncu' karşılığını verdi. Taraftarın Oh hakkındaki iyi yorumları Güney Koreli oyuncuyu gülümsetti.

Oh'un ilginç diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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