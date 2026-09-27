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Yargıtay'dan Sıfır Araç Alanlara Emsal Karar: Tavandaki Boya Kabarması İçin Araç Yenisiyle Değiştirilecek

Yargıtay'dan Sıfır Araç Alanlara Emsal Karar: Tavandaki Boya Kabarması İçin Araç Yenisiyle Değiştirilecek

Yargıtay otomobil
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 21:18
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Sıfır kilometre araç satın alan tüketicileri yakından ilgilendiren bir karar Yargıtay'dan geldi. Garanti kapsamında çözüm bulamayan bir tüketicinin açtığı dava, yıllar süren yargı sürecinin ardından tüketici lehine sonuçlandı.

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Sıfır aracın tavanında boya kabarması çıktı.

Sıfır aracın tavanında boya kabarması çıktı.

İzmir'de yaşayan bir vatandaş, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruş ödeyerek sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Bir süre sonra aracın tavanında boya kabarması oluşunca araç sahibi, sorunun garanti kapsamında giderilmesini istedi. Ancak şirket, hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını öne sürerek talebi kabul etmedi. Bunun üzerine tüketici, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme aracın değiştirilmesine karar verdi.

Mahkeme aracın değiştirilmesine karar verdi.

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin tavanındaki boya kusurlarının boya işleminden kaynaklandığı ve imalat hatası niteliği taşıdığı tespit edildi. Mahkeme, tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağına hükmederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Davalıların itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi de kararı yerinde buldu. İstinaf mahkemesi, kusurun oluşmasında tüketicinin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, boya sorununun dış etkenlerden değil üretim sürecinden kaynaklandığını ve otomobilin sıfır bir araçtan beklenen özellikleri karşılamadığını belirtti.

Yargıtay kararı oy birliğiyle onadı.

Yargıtay kararı oy birliğiyle onadı.

Davalıların temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Daire, araçtaki boya kusurunun gizli ayıp niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda bilirkişi heyetinde otomotiv alanında görev yapan bir öğretim üyesi ile bir kimya yüksek mühendisinin bulunduğu ve incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığı vurgulandı. Kusurun yasal süre içinde bildirildiği ve araçta hasar bulunmadığı da kayda geçirildi. Tüketicinin aracı mevcut kusuruyla kabul etmeye zorlanamayacağını değerlendiren Yargıtay, davalıların temyiz itirazlarını reddederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onadı.

Tüketicinin ayıplı malda dört seçimlik hakkı var.

Tüketicinin ayıplı malda dört seçimlik hakkı var.

Gizli ayıp, malın satın alındığı sırada olağan bir incelemeyle fark edilemeyen ve sonradan ortaya çıkan kusurları ifade ediyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre ayıplı bir mal satın alan tüketici, sözleşmeden dönme, ayıp oranında bedelden indirim isteme, masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarım isteme ya da malın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini talep etme haklarından birini seçebiliyor. İzmir'deki davada tüketici son seçeneği kullandı ve üç aşamalı yargı süreci sonunda talebi kabul edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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