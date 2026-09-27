Yargıtay'dan Sıfır Araç Alanlara Emsal Karar: Tavandaki Boya Kabarması İçin Araç Yenisiyle Değiştirilecek

Gizli ayıp, malın satın alındığı sırada olağan bir incelemeyle fark edilemeyen ve sonradan ortaya çıkan kusurları ifade ediyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre ayıplı bir mal satın alan tüketici, sözleşmeden dönme, ayıp oranında bedelden indirim isteme, masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarım isteme ya da malın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini talep etme haklarından birini seçebiliyor. İzmir'deki davada tüketici son seçeneği kullandı ve üç aşamalı yargı süreci sonunda talebi kabul edildi.