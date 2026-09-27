Türk Müziğinin Usta İsmi Cengiz Coşkuner Yoğun Bakıma Alındı: Entübe Edildi
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İsmini belki herkes ilk anda çıkaramayabilir ama Cengiz Coşkuner'in gitarını ve dokunduğu şarkıları duymayanımız neredeyse yok!
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Tatil için Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Cengiz Coşkuner aniden rahatsızlandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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