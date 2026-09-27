Türk Müziğinin Usta İsmi Cengiz Coşkuner Yoğun Bakıma Alındı: Entübe Edildi

Türk müziğinin perde arkasında yıllardır iz bırakan isimlerden biri Cengiz Coşkuner. Besteci, aranjör ve özellikle kendine has elektro gitar yorumuyla tanınan Coşkuner, müzik dünyasında uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca dönemin en büyük yıldızlarıyla yan yana geldi.

Zeki Müren'den Bülent Ersoy'a, Orhan Gencebay'dan Selami Şahin'e, Coşkun Sabah'tan Neşe Karaböcek'e kadar Türk müziğine damgasını vurmuş birçok ismin çalışmalarında Coşkuner'in de imzası bulunuyor. Üstelik yalnızca gitarıyla eşlik eden bir müzisyen de değil. Cengiz Kurtoğlu'yla özdeşleşen 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi yıllardır dinlenen şarkıların bestecisi de Cengiz Coşkuner.

Kariyerinin önemli bir bölümünde başka sanatçılarla çalışan Coşkuner, ilerleyen yıllarda kendi enstrümantal çalışmalarına ağırlık verdi. Sevilen eserleri kendine has gitar yorumuyla yeniden seslendirdiği çok sayıda albüme imza attı. Karşımızda yalnızca sahnede gördüğümüz isimlerden biri değil, Türk müziğinin yıllardır mutfağında bulunan bir usta var.

76 yaşındaki Cengiz Coşkuner'den gelen son haber ise maalesef sevenlerini endişelendirdi.