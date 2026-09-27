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Türk Müziğinin Usta İsmi Cengiz Coşkuner Yoğun Bakıma Alındı: Entübe Edildi

Türk Müziğinin Usta İsmi Cengiz Coşkuner Yoğun Bakıma Alındı: Entübe Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 21:13
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Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Coşkuner'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Yıllardır gitarıyla hafızalara kazınan, birbirinden ünlü sanatçılarla çalışan 76 yaşındaki Coşkuner tatil için bulunduğu Muğla'da rahatsızlandı. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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İsmini belki herkes ilk anda çıkaramayabilir ama Cengiz Coşkuner'in gitarını ve dokunduğu şarkıları duymayanımız neredeyse yok!

İsmini belki herkes ilk anda çıkaramayabilir ama Cengiz Coşkuner'in gitarını ve dokunduğu şarkıları duymayanımız neredeyse yok!

Türk müziğinin perde arkasında yıllardır iz bırakan isimlerden biri Cengiz Coşkuner. Besteci, aranjör ve özellikle kendine has elektro gitar yorumuyla tanınan Coşkuner, müzik dünyasında uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca dönemin en büyük yıldızlarıyla yan yana geldi.

Zeki Müren'den Bülent Ersoy'a, Orhan Gencebay'dan Selami Şahin'e, Coşkun Sabah'tan Neşe Karaböcek'e kadar Türk müziğine damgasını vurmuş birçok ismin çalışmalarında Coşkuner'in de imzası bulunuyor. Üstelik yalnızca gitarıyla eşlik eden bir müzisyen de değil. Cengiz Kurtoğlu'yla özdeşleşen 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi yıllardır dinlenen şarkıların bestecisi de Cengiz Coşkuner.

Kariyerinin önemli bir bölümünde başka sanatçılarla çalışan Coşkuner, ilerleyen yıllarda kendi enstrümantal çalışmalarına ağırlık verdi. Sevilen eserleri kendine has gitar yorumuyla yeniden seslendirdiği çok sayıda albüme imza attı. Karşımızda yalnızca sahnede gördüğümüz isimlerden biri değil, Türk müziğinin yıllardır mutfağında bulunan bir usta var.

76 yaşındaki Cengiz Coşkuner'den gelen son haber ise maalesef sevenlerini endişelendirdi.

Tatil için Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Cengiz Coşkuner aniden rahatsızlandı.

Tatil için Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Cengiz Coşkuner aniden rahatsızlandı.

Edinilen bilgilere göre 76 yaşındaki usta müzisyen solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.

İlk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkuner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine sevk edilmesine karar verildi. Önce Marmaris'e götürülen sanatçı, ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Cengiz Coşkuner'in entübe edildiği ve tedavisinin bu şekilde sürdüğü öğrenildi.

Usta müzisyenin sağlık durumuna ilişkin şu an için paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı. Türk müziğine yıllardır gitarıyla, besteleriyle ve düzenlemeleriyle emek veren Cengiz Coşkuner'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, güzel haberlerini bekliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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