Yıllar Önce Yaşananlar Bir Anda Patladı: Berrin Keklikler'den Atiye'ye Zehir Zemberek Sözler!

Keklikler, Atiye'nin yeni klibindeki görüntüleri izledikten sonra yıllar önce henüz 19 yaşındayken şarkıcıyla arasında geçtiğini iddia ettiği bir olayı anlatmaya karar verdi. Berrin Keklikler'in anlatımına göre Atiye ve beraberindeki ekip, yıllar önce kendilerine ait stüdyoyu kiralamıştı. Ancak çekim için ayrılan sürenin aşılması üzerine Keklikler, işlerin daha ne kadar süreceğini sormuştu. İddiaya göre Atiye'nin bu soruya tepkisi hiç beklemediği şekilde olmuş ve Berrin Keklikler'e bağırmıştı.

Keklikler o gün yaşadığı şaşkınlığı, 'Bana durduk yere bağırdın. Şokumdan cevap veremedim, 19 yaşındaydım.' sözleriyle anlattı. Aradan yıllar geçmiş, herkes kendi hayatına devam etmişti belki ama belli ki Berrin cephesinde o günün hesabı tam anlamıyla kapanmamış.

Çünkü Atiye'nin 'Olay' klibindeki o bağırma sahnesi karşısına çıktığında eski defter bir anda kaldığı yerden açıldı.