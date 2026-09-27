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Yıllar Önce Yaşananlar Bir Anda Patladı: Berrin Keklikler'den Atiye'ye Zehir Zemberek Sözler!

Yıllar Önce Yaşananlar Bir Anda Patladı: Berrin Keklikler'den Atiye'ye Zehir Zemberek Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 20:09
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Atiye'nin yeni şarkısı “Olay” için çektiği klip hiç beklenmedik bir defteri açtı! Klipte rol gereği bağırdığı anları gören Berrin Keklikler, yıllar önce Atiye'yle yaşadığını iddia ettiği tatsız bir olayı hatırladı. 

O dönem henüz 19 yaşında olan Keklikler'in belli ki yıllardır içinde kalanlar varmış. Yıllar sonra sessizliğini bozan ünlü manken, Atiye'ye öyle sözler söyledi ki dozu giderek arttı. “Hala senden nefret ediyorum” çıkışına kadar uzanan açıklamalar kısa sürede dikkat çekti. 

Buyurun, yıllar sonra yeniden açılan bu defterin detaylarını beraber inceleyelim.

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Uzun yıllardır kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasının en tanıdık isimlerinden biri olan Atiye, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “Olay”ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Uzun yıllardır kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasının en tanıdık isimlerinden biri olan Atiye, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “Olay”ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Son dönemde özel hayatı ve anneliğiyle de sık sık gündeme gelen Atiye, müzik kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni şarkısıyla beraber yayınlanan klipten görüntüler de haliyle sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Klibin dikkat çeken anlarından birinde Atiye'yi oldukça sinirli bir şekilde bağırırken görüyoruz. Fakat hemen altını çizelim: Ortada gerçek bir kavga yok.

Atiye klipte tamamen rol gereği bağırıyor. Gelgelelim o birkaç saniyelik sahne herkes için yalnızca klibin bir parçası olarak kalmadı.

Görüntüler sosyal medyada Berrin Keklikler'in karşısına çıkınca yıllardır kapalı duran bir defter de hiç beklenmedik şekilde yeniden açıldı.

Mankenlik ve oyunculuk yapan Berrin Keklikler'i magazin dünyasını yakından takip edenler zaten tanıyordur.

Keklikler, Atiye'nin yeni klibindeki görüntüleri izledikten sonra yıllar önce henüz 19 yaşındayken şarkıcıyla arasında geçtiğini iddia ettiği bir olayı anlatmaya karar verdi. Berrin Keklikler'in anlatımına göre Atiye ve beraberindeki ekip, yıllar önce kendilerine ait stüdyoyu kiralamıştı. Ancak çekim için ayrılan sürenin aşılması üzerine Keklikler, işlerin daha ne kadar süreceğini sormuştu. İddiaya göre Atiye'nin bu soruya tepkisi hiç beklemediği şekilde olmuş ve Berrin Keklikler'e bağırmıştı.

Keklikler o gün yaşadığı şaşkınlığı, 'Bana durduk yere bağırdın. Şokumdan cevap veremedim, 19 yaşındaydım.' sözleriyle anlattı. Aradan yıllar geçmiş, herkes kendi hayatına devam etmişti belki ama belli ki Berrin cephesinde o günün hesabı tam anlamıyla kapanmamış.

Çünkü Atiye'nin 'Olay' klibindeki o bağırma sahnesi karşısına çıktığında eski defter bir anda kaldığı yerden açıldı.

Berrin Keklikler'in yıllar sonra yaptığı yorumun dozu da pek hafif değildi!

Berrin Keklikler'in yıllar sonra yaptığı yorumun dozu da pek hafif değildi!

Atiye'nin klipte rol gereği bağırdığı görüntülere denk gelen Keklikler, yaşadığını iddia ettiği eski olayın ardından hissettiklerinin hala değişmediğini fark ettiğini söyledi. Hem de nasıl... 'Hala iliklerime kadar senden nefret ediyormuşum.' diyen Keklikler, görüntünün keşfetine düşmesiyle tetiklendiğini ve bunca yıl sonra yorum yapmak istediğini açıkladı.

Ardından klipteki sahneyi geçmişte yaşadığını söylediği olayla ilişkilendirerek, 'Asla oyun değil, bence bu direkt sensin.' ifadelerini kullandı. Berrin bununla da kalmadı. Atiye'nin yıllar önce kendisine gösterdiğini iddia ettiği tavrı uzun süre sorguladığını söyleyen Keklikler, 'Birine böyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum' diyerek tepkisini sürdürdü.

Finali ise gecikmiş bir hesaplaşmaya yakışır şekilde geldi: 'Atiye travması... Neyse, I still hate u byeeee.' Yani Türkçesiyle, 'Hala senden nefret ediyorum, bay bay.' 😅 Düşünsenize, 19 yaşındayken yaşadığınız birkaç dakikalık bir olayın üzerinden yıllar geçiyor; sonra bir gün sosyal medyada karşınıza çıkan birkaç saniyelik görüntü bütün defteri yeniden açıyor.

Atiye 'Olay' diye şarkı çıkardı, klibin ardından gerçekten olay çıktı desek pek de abartmış olmayacağız! Berrin Keklikler'in yıllardır içinde tuttuğu belli olan sözler böylece tek seferde dökülmüş oldu. Bakalım Atiye cephesinden yıllar sonra gelen bu çıkışa bir cevap gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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