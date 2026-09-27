Yıllar Önce Yaşananlar Bir Anda Patladı: Berrin Keklikler'den Atiye'ye Zehir Zemberek Sözler!
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Atiye'nin yeni şarkısı “Olay” için çektiği klip hiç beklenmedik bir defteri açtı! Klipte rol gereği bağırdığı anları gören Berrin Keklikler, yıllar önce Atiye'yle yaşadığını iddia ettiği tatsız bir olayı hatırladı.
O dönem henüz 19 yaşında olan Keklikler'in belli ki yıllardır içinde kalanlar varmış. Yıllar sonra sessizliğini bozan ünlü manken, Atiye'ye öyle sözler söyledi ki dozu giderek arttı. “Hala senden nefret ediyorum” çıkışına kadar uzanan açıklamalar kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, yıllar sonra yeniden açılan bu defterin detaylarını beraber inceleyelim.
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Uzun yıllardır kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasının en tanıdık isimlerinden biri olan Atiye, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “Olay”ı dinleyicileriyle buluşturdu.
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Mankenlik ve oyunculuk yapan Berrin Keklikler'i magazin dünyasını yakından takip edenler zaten tanıyordur.
Berrin Keklikler'in yıllar sonra yaptığı yorumun dozu da pek hafif değildi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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