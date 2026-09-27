Sevgili Balık, bu hafta yeni aldığın bir ayakkabıyı uzun saatler giymeden önce biraz denemek iyi olabilir. Ayağını vuran bir noktayı görmezden gelip yürümeye devam etmek küçük bir tahrişi kısa sürede su toplamasına çevirebilir. Sürtünmeyi fark ettiğin anda ayakkabıyı değiştirmek ya da bölgeyi korumak daha iyi sonuç verir. Oluşan kabarcığı gelişigüzel patlatmak yerine temiz ve korunaklı tut. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…