article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kapıyı Açan 4 Hırsızı 45 Dakika Boyunca İçeri Sokmayan Mucize Kedi Evin Muhafızı Oldu

Kapıyı Açan 4 Hırsızı 45 Dakika Boyunca İçeri Sokmayan Mucize Kedi Evin Muhafızı Oldu

Kedi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 20:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Küçükçekmece'de bir siteye giren hırsızlar, kapısını açmayı başardıkları dairede hiç beklemedikleri bir engelle karşılaştı. Evin kedisinin gösterdiği direniş, sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hırsızlar 12. kattaki daireye yöneldi.

Hırsızlar 12. kattaki daireye yöneldi.

Olay, 24 Eylül Perşembe günü Küçükçekmece'nin Halkalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kadın şüpheli, hırsızlık amacıyla bir siteye girdi. Binanın 10. katındaki bir daireyi soyan şüpheliler, ardından 12. katta oturan Dada çiftinin evine yöneldi ve çiftin evde olmamasını fırsat bilerek dairenin kapısını açmayı başardı.

Kapıda karşılarına Mucize çıktı.

Kapıda karşılarına Mucize çıktı.

Kapıyı açan şüpheliler içeride beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Ailenin 8 yıldır beslediği Mucize isimli kedi, eve girmeye çalışan kadınlara pati atarak direndi. Yaklaşık 45 dakika boyunca kapıyı 4 kez açıp defalarca içeri girmeyi deneyen şüpheliler, kedinin tepkisi karşısında eldiven takıp Mucize'ye tekme atarak içeri girmeye çalıştı ancak yine başarılı olamadı. Kedinin direnişi karşısında pes eden şüpheliler binadan ayrıldı.

Sahibi olayı görüntülerden öğrendi.

Sahibi olayı görüntülerden öğrendi.

Kedinin sahibi Bahar Dada, yaşananları sitenin mesaj grubunda paylaşılan görüntüler üzerine fark ettiğini anlatarak 'Perşembe günü bu olay yaşanmış. Cuma günü ben evde bir kaybımın olduğunu fark ettim. Cumartesi günü sitenin mesaj grubundan görüntüler paylaşıldı. 10'uncu kata girilmiş, bir hırsızlık olmuş. Giriş çıkışlarda lütfen daha dikkatli olun diye. Ben de paylaşımları görünce kaybımın olduğunu da bildiğim için bizim eve de girmiş olabileceklerini düşündüm. Site yönetiminden bizim katın görüntülerini istedim. Görüntüleri izlediğimde kanım dondu. 4 kere bizim kapı açılmış ve dördüncüde girmeye çalışıyorlar ama her seferinde Mucize püskürtüyor onları. Mucize benim kedim. 8 yıldır beslediğim kedim. Normal şartlarda çok sevimli bir kedi değildir. Veterinerler bile 'Bahar Hanım, lütfen buna kedi demeyin. Bu bir aslan yavrusu' vesaire derler. Ona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evimi koruyup evimin muhafızı olduğu için' dedi.

Kızı da Mucize'ye teşekkür etti.

Kızı da Mucize'ye teşekkür etti.

Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüğünü söyleyen Dada, 'Bu görüntüleri izlediğimde, bunu öğrendiğimde çok üzüldüm. O gün kedimin yaşamış olduğu o stres, o psikolojik savaş onun için çok zor olmuştur. Her şeye rağmen o kapıyı açtırmamış. Kapının önünde tutmuş. Görüntüleri izlediğimde koşa koşa ben yukarıya çıktım. O kadar candan, içten bir şekilde ona sarılıp öptüm. O kadar çok teşekkür ettim ki. İki buçuk yaşında bir kızım var. O bile, o duygu yoğunluğunda ona sarılıp çok teşekkür ediyorum, 'Mucize, bizim evi koruduğun için' dedi. Bu çok başka bir şeydi. O kadar çok teşekkür ettim ki ona. İyi ki var' dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık girişimi ve kedinin mücadelesi sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin siteye girdikten sonra dairenin kapısını açtığı, Mucize'nin ise her seferinde kapının önünde durarak onların içeri girmesini engellediği anlar yer alıyor. Şüphelilerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın