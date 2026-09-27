Kapıyı Açan 4 Hırsızı 45 Dakika Boyunca İçeri Sokmayan Mucize Kedi Evin Muhafızı Oldu
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İstanbul Küçükçekmece'de bir siteye giren hırsızlar, kapısını açmayı başardıkları dairede hiç beklemedikleri bir engelle karşılaştı. Evin kedisinin gösterdiği direniş, sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Hırsızlar 12. kattaki daireye yöneldi.
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Kapıda karşılarına Mucize çıktı.
Sahibi olayı görüntülerden öğrendi.
Kızı da Mucize'ye teşekkür etti.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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