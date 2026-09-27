Kapıyı Açan 4 Hırsızı 45 Dakika Boyunca İçeri Sokmayan Mucize Kedi Evin Muhafızı Oldu

Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüğünü söyleyen Dada, 'Bu görüntüleri izlediğimde, bunu öğrendiğimde çok üzüldüm. O gün kedimin yaşamış olduğu o stres, o psikolojik savaş onun için çok zor olmuştur. Her şeye rağmen o kapıyı açtırmamış. Kapının önünde tutmuş. Görüntüleri izlediğimde koşa koşa ben yukarıya çıktım. O kadar candan, içten bir şekilde ona sarılıp öptüm. O kadar çok teşekkür ettim ki. İki buçuk yaşında bir kızım var. O bile, o duygu yoğunluğunda ona sarılıp çok teşekkür ediyorum, 'Mucize, bizim evi koruduğun için' dedi. Bu çok başka bir şeydi. O kadar çok teşekkür ettim ki ona. İyi ki var' dedi.