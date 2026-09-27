Sevgili Kova, bu hafta evde küçük bir tamir ya da düzenleme yapacaksan gözlerini korumayı unutma. Matkap kullanmak, bir şeyi zımparalamak ya da toz çıkaran bir işle uğraşmak sırasında “iki dakikalık iş” deyip koruyucu gözlükten vazgeçme. Gözüne bir parça kaçarsa ovuşturmak yerine temiz suyla nazikçe durulamayı dene; çıkmıyorsa tıbbi destek al. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…