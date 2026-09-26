Sevgili Kova, bugün farklı bir fikrini savunurken beklenenden sert bir tepkiyle karşılaşabilirsin; Mars-Chiron gerginliği, farklı olma hakkına yönelik hassasiyetini artırıyor. Eleştiriyi bir tehdit olarak görmeden değerlendirmen, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak alışılmadık bir harcamanın sonucuyla bugün yüzleşebilirsin; bu deneyim, ileride daha dengeli kararlar almana yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Partnerinin senden daha fazla yakınlık istemesi bugün seni kısıtlanmış hissettirebilir; bu hissin ardındaki eski bir bağımsızlık kaygısını fark etmen, tepkini yumuşatacak. Bekar Kovalar, ilgi gösteren birine karşı bugün beklenmedik bir mesafe koyabilir; bu mesafenin eski bir korkudan geldiğini anlaması, fırsatı kaçırmamasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…