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Kova Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün farklı bir fikrini savunurken beklenenden sert bir tepkiyle karşılaşabilirsin; Mars-Chiron gerginliği, farklı olma hakkına yönelik hassasiyetini artırıyor. Eleştiriyi bir tehdit olarak görmeden değerlendirmen, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak alışılmadık bir harcamanın sonucuyla bugün yüzleşebilirsin; bu deneyim, ileride daha dengeli kararlar almana yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Partnerinin senden daha fazla yakınlık istemesi bugün seni kısıtlanmış hissettirebilir; bu hissin ardındaki eski bir bağımsızlık kaygısını fark etmen, tepkini yumuşatacak. Bekar Kovalar, ilgi gösteren birine karşı bugün beklenmedik bir mesafe koyabilir; bu mesafenin eski bir korkudan geldiğini anlaması, fırsatı kaçırmamasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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