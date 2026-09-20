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Kova Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta alışılmadık bir fikrin ortaklarınca daha kolay kabul görebilir; doğana uyum sağlayan bu esnek hava, Terazi mevsiminin bir yansıması. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, uzun süredir bağımsız yürütmek istediğin bir projeye onay getirebilir.

Maddi olarak bu hafta kimseye danışmadan kendi yöntemini deneme isteğin güçlü olsa da, Terazi'nin etkisiyle bir ortağın görüşünü alman işine yarayacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, finansal bir konuda daha girişken davranabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte özgürlük ihtiyacını partnerine daha açık ifade edebilir. Bekar Kovalar ise hafta sonuna doğru Mars'ın etkisiyle, alışılmadık biriyle kurduğu bağlantının güçlenmesine izin verebilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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