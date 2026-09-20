Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Eylül - 27 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 21 Eylül - 27 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları