Fenerbahçe Puan Kayıplarına Eyüpspor Karşısındaki Gol Şovla Son Verdi: 8-0
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Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu 5 golle maçı kopardı. Vedat Muriqi'nin dört golle damga vurduğu karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 8-0 galip ayrıldı.
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Bambaşka Fenerbahçe...
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Vedat Muriqi rüzgarı ikinci yarıda da devam etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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