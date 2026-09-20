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Fenerbahçe Puan Kayıplarına Eyüpspor Karşısındaki Gol Şovla Son Verdi: 8-0

Fenerbahçe Puan Kayıplarına Eyüpspor Karşısındaki Gol Şovla Son Verdi: 8-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 18:53
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Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu 5 golle maçı kopardı. Vedat Muriqi'nin dört golle damga vurduğu karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 8-0 galip ayrıldı.

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Bambaşka Fenerbahçe...

Bambaşka Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler 3. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, Muric'in ceza sahasında Costa ile girdiği mücadeleyi monitörden izledikten sonra penaltı noktasını gösterirken, 5. dakikada topun başına geçen Greenwood takımını 1-0 öne geçirdi. 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında savunma arkasına sarkan Muric, boş kaleye yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. 21. dakikada Greenwood'un şutundan dönen topu tamamlayan Muric, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 

38. dakikada Guendouzi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skor 4-0'a gelirken, 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci Greenwood'un pasında yakın direğe yaptığı vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 5-0.

Vedat Muriqi rüzgarı ikinci yarıda da devam etti.

Vedat Muriqi rüzgarı ikinci yarıda da devam etti.

İlk devreyi iki golle kapatan Kosovalı golcü ikinci yarıya da kaldığı yerden devam etti. 

47 ve 55'te bir kez daha ağları sarsan Vedat kendisinin 4 takımının yedinci golüne imza attı. 

80. dakikada Greenwood attığı golle maçı 8-0'a getirerek skoru belirledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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