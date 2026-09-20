Fenerbahçe Puan Kayıplarına Eyüpspor Karşısındaki Gol Şovla Son Verdi: 8-0

İlk devreyi iki golle kapatan Kosovalı golcü ikinci yarıya da kaldığı yerden devam etti.

47 ve 55'te bir kez daha ağları sarsan Vedat kendisinin 4 takımının yedinci golüne imza attı.

80. dakikada Greenwood attığı golle maçı 8-0'a getirerek skoru belirledi.