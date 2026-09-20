LeBron James'in Philadelphia 76ers'la İmzaladığı Sözleşmeden Fazla Kazanan Euroleague'den 6 İsim

NBA'de gelecek sezon Philadelphia 76ers'a transfer olan LeBron James, 3,8 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Bu rakam, EuroLeague'de forma giyen altı oyuncunun yıllık kazancının gerisinde kaldı. Listedeki altı isimden dördü Panathinaikos forması giyiyor. Oyuncuların maaşları 4 ile 5,6 milyon dolar arasında sıralanıyor.