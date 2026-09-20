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LeBron James'in Philadelphia 76ers'la İmzaladığı Sözleşmeden Fazla Kazanan Euroleague'den 6 İsim

LeBron James'in Philadelphia 76ers'la İmzaladığı Sözleşmeden Fazla Kazanan Euroleague'den 6 İsim

lebron james
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 18:14
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NBA'de gelecek sezon Philadelphia 76ers'a transfer olan LeBron James, 3,8 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Bu rakam, EuroLeague'de forma giyen altı oyuncunun yıllık kazancının gerisinde kaldı. Listedeki altı isimden dördü Panathinaikos forması giyiyor. Oyuncuların maaşları 4 ile 5,6 milyon dolar arasında sıralanıyor.

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Panathinaikos'un Fransız oyun kurucusu Sylvain Francisco, LeBron James'ten fazla kazanan altı isimden biri oldu.

Panathinaikos'un Fransız oyun kurucusu Sylvain Francisco, LeBron James'ten fazla kazanan altı isimden biri oldu.

Listenin en alt sırasındaki iki oyuncu, farklı kulüplerde forma giyiyor. Sasha Vezenkov: Olympiacos formasıyla oynayan Bulgar forvet, sezonluk 4,2 milyon dolar kazanıyor. Sylvain Francisco: Panathinaikos'un Fransız oyun kurucusu, yıllık 4 milyon dolar kazanıyor.

Guerschon Yabusele ve Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'ta birbirine yakın maaşlarla oynuyor.

Guerschon Yabusele ve Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'ta birbirine yakın maaşlarla oynuyor.

İki oyuncu da geçen yaz aynı kulüple anlaştı. Guerschon Yabusele: NBA'den dönen Fransız forvet, Panathinaikos'ta yıllık 5 milyon dolar kazanıyor. Nigel Hayes-Davis: aynı kadroda oynayan Amerikalı forvet, sezon başına 4,5 milyon dolar alıyor.

Vasilije Micic, LeBron James'ten çok kazanan isim olarak listenin başında yer alıyor.

Vasilije Micic, LeBron James'ten çok kazanan isim olarak listenin başında yer alıyor.

Sırbistanlı oyun kurucu, geçen sezon Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu. Vasilije Micic: EuroLeague'in en yüksek maaşlı ismi, yıllık 5,6 milyon dolar kazanıyor. Kendrick Nunn: Panathinaikos'ta forma giyen Amerikalı gard, 5,3 milyon dolarla listede ikinci sırada.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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