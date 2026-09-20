LeBron James'in Philadelphia 76ers'la İmzaladığı Sözleşmeden Fazla Kazanan Euroleague'den 6 İsim
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NBA'de gelecek sezon Philadelphia 76ers'a transfer olan LeBron James, 3,8 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Bu rakam, EuroLeague'de forma giyen altı oyuncunun yıllık kazancının gerisinde kaldı. Listedeki altı isimden dördü Panathinaikos forması giyiyor. Oyuncuların maaşları 4 ile 5,6 milyon dolar arasında sıralanıyor.
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Panathinaikos'un Fransız oyun kurucusu Sylvain Francisco, LeBron James'ten fazla kazanan altı isimden biri oldu.
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Guerschon Yabusele ve Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'ta birbirine yakın maaşlarla oynuyor.
Vasilije Micic, LeBron James'ten çok kazanan isim olarak listenin başında yer alıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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