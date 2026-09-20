Ünlü Markette Konserve Domates Alarmı: Datura Tohumu Riskiyle Domatesler Geri Çağırılıyor

Bitkinin içerdiği tropan alkaloitleri, akut zehirlenmeye neden olabildiği belirtildi. Resmî kayıtta ağız kuruluğu, göz bebeklerinde büyüme, görme bozuklukları ve çarpıntı gibi belirtiler sıralandı. Daha ciddi vakalarda halüsinasyon ve anlaşılmaz konuşmanın da görülebileceği kaydedildi.