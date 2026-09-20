Ünlü Markette Konserve Domates Alarmı: Datura Tohumu Riskiyle Domatesler Geri Çağırılıyor
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Fransa'da Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka konserve domateslerin bir partisi geri çağrıldı. Yetkililer, 800 gramlık üründe Datura tohumu bulunma riski tespit etti. Geri çağırma kararı 18 Eylül 2026'da yayımlandı. Yetkililer, belirtilen parti numaralı ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.
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Ürünlerde bulunma riski taşıyan Datura bitkisi, akut zehirlenmeye yol açabilen toksik bir bitki.
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800 gramlık SIMPL marka konservelerin yalnızca L25252 parti numaralı ürünleri geri çağrıldı.
Yetkililer, L25252 parti numaralı ürünü satın alan tüketicilerin ücret iadesi alabileceğini duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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