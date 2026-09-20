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Ünlü Markette Konserve Domates Alarmı: Datura Tohumu Riskiyle Domatesler Geri Çağırılıyor

Ünlü Markette Konserve Domates Alarmı: Datura Tohumu Riskiyle Domatesler Geri Çağırılıyor

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 18:34
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Fransa'da Carrefour mağazalarında satılan SIMPL marka konserve domateslerin bir partisi geri çağrıldı. Yetkililer, 800 gramlık üründe Datura tohumu bulunma riski tespit etti. Geri çağırma kararı 18 Eylül 2026'da yayımlandı. Yetkililer, belirtilen parti numaralı ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

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Ürünlerde bulunma riski taşıyan Datura bitkisi, akut zehirlenmeye yol açabilen toksik bir bitki.

Ürünlerde bulunma riski taşıyan Datura bitkisi, akut zehirlenmeye yol açabilen toksik bir bitki.

Bitkinin içerdiği tropan alkaloitleri, akut zehirlenmeye neden olabildiği belirtildi. Resmî kayıtta ağız kuruluğu, göz bebeklerinde büyüme, görme bozuklukları ve çarpıntı gibi belirtiler sıralandı. Daha ciddi vakalarda halüsinasyon ve anlaşılmaz konuşmanın da görülebileceği kaydedildi.

800 gramlık SIMPL marka konservelerin yalnızca L25252 parti numaralı ürünleri geri çağrıldı.

800 gramlık SIMPL marka konservelerin yalnızca L25252 parti numaralı ürünleri geri çağrıldı.

Ürünün GTIN kodu 3560070479467 olarak açıklandı. Tavsiye edilen tüketim tarihi 31 Aralık 2028 olarak belirlendi. Bu parti, 7 Nisan ile 17 Eylül 2026 arasında Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satıldı.

Yetkililer, L25252 parti numaralı ürünü satın alan tüketicilerin ücret iadesi alabileceğini duyurdu.

Yetkililer, L25252 parti numaralı ürünü satın alan tüketicilerin ücret iadesi alabileceğini duyurdu.

Etkilenen ürünü elinde bulunduran tüketicilerin ürünü satış noktasına geri götürmesi istendi. Resmî kayıtta ürünün imha edilmesi ve tüketici hizmetleriyle iletişime geçilmesi de önerildi. Habere göre, geri çağırmanın Fransa dışındaki mağazaları kapsayıp kapsamadığı açıklanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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