Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: 675 Üründe Okul Gıdası Logosu Uygulaması Başlıyor

Okul Gıdası Logosu, ürünlerin şeker ve tuz oranına göre veriliyor. Yağ oranı da ayrı bir kriter olarak değerlendiriliyor. Bu kriterleri karşılamayan gazlı içecekler ve cipsler kantinden çıkarılacak. Denetimler Alo Gıda 174 hattına gelen ihbarlarla, yılda ortalama 1 milyon 400 bin kez yapılıyor.