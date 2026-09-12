Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: 675 Üründe Okul Gıdası Logosu Uygulaması Başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da imzaladığı protokol hayata geçiyor. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılıyla okul kantinlerinde 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması başlıyor. İlk etapta 675 ürün bu logoyu alarak raflarda yerini alacak.
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Kriterleri karşılamayan gazlı içecek ve cipsler kantinden kaldırılırken denetimler Alo Gıda 174 hattıyla sürüyor.
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Selim Kaplan, güvenilir gıdaya ulaşmanın bakanlığın en temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı.
Vakıf Başkanı Timur Erk, bu uygulamanın devrim niteliğinde bir değişime zemin hazırlayacağını belirtti.
Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, beslenme çantasında taze meyve ve süt ürünlerinin mutlaka yer almasını istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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