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Sağlık
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: 675 Üründe Okul Gıdası Logosu Uygulaması Başlıyor

Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: 675 Üründe Okul Gıdası Logosu Uygulaması Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 22:01
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da imzaladığı protokol hayata geçiyor. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılıyla okul kantinlerinde 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması başlıyor. İlk etapta 675 ürün bu logoyu alarak raflarda yerini alacak.

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Kriterleri karşılamayan gazlı içecek ve cipsler kantinden kaldırılırken denetimler Alo Gıda 174 hattıyla sürüyor.

Kriterleri karşılamayan gazlı içecek ve cipsler kantinden kaldırılırken denetimler Alo Gıda 174 hattıyla sürüyor.

Okul Gıdası Logosu, ürünlerin şeker ve tuz oranına göre veriliyor. Yağ oranı da ayrı bir kriter olarak değerlendiriliyor. Bu kriterleri karşılamayan gazlı içecekler ve cipsler kantinden çıkarılacak. Denetimler Alo Gıda 174 hattına gelen ihbarlarla, yılda ortalama 1 milyon 400 bin kez yapılıyor.

Selim Kaplan, güvenilir gıdaya ulaşmanın bakanlığın en temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Selim Kaplan, güvenilir gıdaya ulaşmanın bakanlığın en temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Gıda Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamayı basına anlattı. 'Güvenilir gıdaya ulaşılması esas görevlerimizden biri' dedi. Kaplan, e-devlet şifresiyle giriş yapılan 'Güvenli Gıda' mobil uygulamasını da tanıttı. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının da 81 ile yaygınlaştırılacağını söyledi.

Vakıf Başkanı Timur Erk, bu uygulamanın devrim niteliğinde bir değişime zemin hazırlayacağını belirtti.

Vakıf Başkanı Timur Erk, bu uygulamanın devrim niteliğinde bir değişime zemin hazırlayacağını belirtti.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de basın toplantısına katıldı. 'Bu uygulamanın devrim niteliğinde bir değişime zemin oluşturacağını çok net söyleyebiliriz' dedi. Erk, aşırı tuz ve şeker tüketiminin böbrek sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Yüksek şekerli çikolatalar da bu yüzden kapsam dışında bırakıldı.

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, beslenme çantasında taze meyve ve süt ürünlerinin mutlaka yer almasını istiyor.

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, beslenme çantasında taze meyve ve süt ürünlerinin mutlaka yer almasını istiyor.

Vakfın diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, veli ve öğrencilere somut öneriler sundu. Beslenme çantasında kuru meyve ile tuzsuz kuruyemiş önerdi. Süt ve peynirli sandviçin de listede olması gerektiğini, taze meyvenin ihmal edilmemesini söyledi. Kantinde satılacak 675 ürünün tam listesi henüz okullarla paylaşılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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