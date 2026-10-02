Arda Güler İtalya Maçında Yok: Belçika Karşısındaki Sarı Kart Cezaya Dönüştü
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A Milli Takım'ın Belçika deplasmanındaki 3-0'lık yenilgisinin ardından kampından bir kötü haber daha geldi. Ay-yıldızlı ekipte kritik bir isim, maçın son anlarında yaşadığı bir pozisyonla gelecek karşılaşmada forma giyemeyecek.
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Arda Güler son dakikalarda kart gördü.
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İtalya deplasmanında Arda Güler yok.
Milli Takım'ın tek olumlu ismiydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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