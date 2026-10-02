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Arda Güler İtalya Maçında Yok: Belçika Karşısındaki Sarı Kart Cezaya Dönüştü

Arda Güler İtalya Maçında Yok: Belçika Karşısındaki Sarı Kart Cezaya Dönüştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 00:13
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A Milli Takım'ın Belçika deplasmanındaki 3-0'lık yenilgisinin ardından kampından bir kötü haber daha geldi. Ay-yıldızlı ekipte kritik bir isim, maçın son anlarında yaşadığı bir pozisyonla gelecek karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Arda Güler son dakikalarda kart gördü.

Arda Güler son dakikalarda kart gördü.

Belçika karşısında oynanan UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçının 90+2. dakikasında Arda Güler, Belçikalı Nathan Ngoy ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü. Norveçli hakem Rohit Saggi, iki oyuncuya da sarı kartı gösterdi. Gelen bu kart, genç yıldızın İtalya maçında cezalı duruma düşmesine neden oldu.

İtalya deplasmanında Arda Güler yok.

İtalya deplasmanında Arda Güler yok.

Milli Takım, grubun dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak. Arda Güler bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Türkiye, İtalya, Fransa ve Belçika'nın yer aldığı grupta üç maçta da puan alamayan ay-yıldızlılar, kritik deplasman öncesinde önemli bir ismi olmadan sahaya çıkacak.

Milli Takım'ın tek olumlu ismiydi.

Milli Takım'ın tek olumlu ismiydi.

Haberde Arda Güler'in yokluğunun teknik heyeti endişelendirdiği vurgulandı. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında alınan yenilgilerde olumlu bir görüntü sergileyen tek isim olarak öne çıkan Güler'in, İtalya deplasmanında takımda yer almaması Milli Takım adına büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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