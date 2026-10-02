Arda Güler İtalya Maçında Yok: Belçika Karşısındaki Sarı Kart Cezaya Dönüştü

Belçika karşısında oynanan UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçının 90+2. dakikasında Arda Güler, Belçikalı Nathan Ngoy ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü. Norveçli hakem Rohit Saggi, iki oyuncuya da sarı kartı gösterdi. Gelen bu kart, genç yıldızın İtalya maçında cezalı duruma düşmesine neden oldu.