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28 Yıldır Dünyayı Yürüyerek Dolaşıyor: Yolları Aştı, Bir Tek Bunu Aşamadı

28 Yıldır Dünyayı Yürüyerek Dolaşıyor: Yolları Aştı, Bir Tek Bunu Aşamadı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 10:00
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İngiliz maceracı Karl Bushby, 1998'den beri dünyayı yürüyerek dolaşıyor. Donmuş Bering Boğazı'nı yürüyerek geçti, Hazar Denizi'ni yüzerek aştı, geçen yıl Türkiye'den de geçti. 28 yıl sonra yolun sonuna yaklaşan Bushby'ye en çok neyde zorlandığı soruldu. Çöller, dağlar, sınır kapıları derken cevabı bambaşka oldu: 'Kadınlar ve ilişkiler.'

İşte detaylar.

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1998'de Şili'den Yola Çıktı

1998'de Şili'den Yola Çıktı

Bushby, 1 Kasım 1998'de Şili'nin güneyindeki Punta Arenas'tan yola çıktı. Amacı, hiçbir araca binmeden dünyayı yürüyerek dolaşan ilk insan olmaktı. Başta 12 yıl süreceğini düşündüğü yolculuk, 28 yıla uzadı.

Rusya'da sınır kuralları nedeniyle gözaltına alındı ve yolculuğuna devam edebilmek için uzun süre uğraştı. 2024'te Hazar Denizi'ni yaklaşık 288 kilometrelik bir rotada 31 günde yüzerek aştı. Eylül 2025'te Türkiye'yi geçip Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya girdi. Toplamda yaklaşık 58 bin kilometre yürüdüğü tahmin ediliyor.

"En Zoru Kadınlar ve İlişkilerdi"

"En Zoru Kadınlar ve İlişkilerdi"

58 yaşındaki Bushby, 'A Mug Of Life' adlı YouTube kanalına verdiği röportajda yolculuğun en zor kısmını açıkladı: 

'İnsanlar bana yaptığım işin en zor yanını sorduğunda cevabım belli: Kadınlar, ilişkiler. Tartışmasız.'

Yol boyunca iki büyük aşk yaşadı. Güney Amerika'da bir Kolombiyalı kadına aşık oldu, bu ilişki için yedi yıl emek verdi. Asya'da ise bir Japon kadınla üç yıl birlikte oldu. Bushby'nin anlattığına göre ona deliler gibi aşıktı ama COVID-19 pandemisi ikisini birbirinden uzaklaştırdı ve ilişki sonunda bitti.

Bushby, yola çıkmadan önce tuttuğu günlüklerde bunun olacağını öngördüğünü de söylüyor. 'Ama gerçekten yaşandığında bu, işi hiç kolaylaştırmıyor' diyor.

Annesi 28 Yıldır Onu Bekliyor

Annesi 28 Yıldır Onu Bekliyor

Bushby'nin memleketi İngiltere'nin Hull şehrinde annesi Angela onu bekliyor. Bushby, 1998'den bu yana annesini yalnızca üç kez görebildi.

Vize kuralları nedeniyle zaman zaman yolculuğa ara vermek zorunda kalan Bushby, Eylül 2026'da Fransa'da Manş Denizi'ne doğru yürüyordu. Yolculuğun 2026 sonbaharında Hull'da bitmesi bekleniyor.

Bushby ise bu sona karışık duygularla yaklaşıyor. Daha önceki bir röportajında bitişi 'Bir hayatın sonu' gibi gördüğünü, sonrasında ne olacağının belirsiz olduğunu söylemişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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