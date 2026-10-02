28 Yıldır Dünyayı Yürüyerek Dolaşıyor: Yolları Aştı, Bir Tek Bunu Aşamadı
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İngiliz maceracı Karl Bushby, 1998'den beri dünyayı yürüyerek dolaşıyor. Donmuş Bering Boğazı'nı yürüyerek geçti, Hazar Denizi'ni yüzerek aştı, geçen yıl Türkiye'den de geçti. 28 yıl sonra yolun sonuna yaklaşan Bushby'ye en çok neyde zorlandığı soruldu. Çöller, dağlar, sınır kapıları derken cevabı bambaşka oldu: 'Kadınlar ve ilişkiler.'
İşte detaylar.
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1998'de Şili'den Yola Çıktı
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"En Zoru Kadınlar ve İlişkilerdi"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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