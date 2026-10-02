28 Yıldır Dünyayı Yürüyerek Dolaşıyor: Yolları Aştı, Bir Tek Bunu Aşamadı

58 yaşındaki Bushby, 'A Mug Of Life' adlı YouTube kanalına verdiği röportajda yolculuğun en zor kısmını açıkladı:

'İnsanlar bana yaptığım işin en zor yanını sorduğunda cevabım belli: Kadınlar, ilişkiler. Tartışmasız.'

Yol boyunca iki büyük aşk yaşadı. Güney Amerika'da bir Kolombiyalı kadına aşık oldu, bu ilişki için yedi yıl emek verdi. Asya'da ise bir Japon kadınla üç yıl birlikte oldu. Bushby'nin anlattığına göre ona deliler gibi aşıktı ama COVID-19 pandemisi ikisini birbirinden uzaklaştırdı ve ilişki sonunda bitti.

Bushby, yola çıkmadan önce tuttuğu günlüklerde bunun olacağını öngördüğünü de söylüyor. 'Ama gerçekten yaşandığında bu, işi hiç kolaylaştırmıyor' diyor.