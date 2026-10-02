Şehri Bırakıp Dağlara Yerleşti: Araba Camları ve Şişelerle Çatısı Kalp Şeklinde Ev Yaptı

Mariana evini yapmaya üç yıl önce başladı ve 18 ayda bitirdi. Ev, birbirine bağlı iki altıgenden oluşuyor. Yukarıdan bakıldığında ise bu iki yapı kalp şeklinde bir silüet oluşturuyor.

Duvarlarda toprak ve saman, iskelette ise ahşap kullanıldı. Pencereler için yaklaşık 12 kullanılmış otomobil ön camı tercih edildi. Duvarlara gömülen cam şişeler ise içeriye renkli bir ışık süzülmesini sağlıyor.

Ev şebekeye de bağlı değil. Su, komşularla paylaşılan doğal bir kaynaktan geliyor. Atık sular ise Mariana'nın kendi kurduğu bir biyodigestör sistemle arıtılıyor. İçeride oğlu León için havada asılı bir yatak bölümü bile var.