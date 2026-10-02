Şehri Bırakıp Dağlara Yerleşti: Araba Camları ve Şişelerle Çatısı Kalp Şeklinde Ev Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Arjantinli Mariana Di Pascuales, şehir hayatını geride bırakıp Córdoba'nın dağlarına yerleşti. Evini de kendi elleriyle yaptı. Toprak, saman ve ahşapla oluşturduğu duvarlar, duvarlara gömülü cam şişeler ve pencere olarak kullanılan yaklaşık 12 kullanılmış otomobil ön camı... Üstelik ev yukarıdan bakınca kalp şeklinde görünüyor.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Yaşında Şehri Bıraktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Araba Camı, Şişeler ve Toprak
Bugün Resim Yapıyor, Biyodans Dersi Veriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın