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Şehri Bırakıp Dağlara Yerleşti: Araba Camları ve Şişelerle Çatısı Kalp Şeklinde Ev Yaptı

Şehri Bırakıp Dağlara Yerleşti: Araba Camları ve Şişelerle Çatısı Kalp Şeklinde Ev Yaptı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 10:25
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Arjantinli Mariana Di Pascuales, şehir hayatını geride bırakıp Córdoba'nın dağlarına yerleşti. Evini de kendi elleriyle yaptı. Toprak, saman ve ahşapla oluşturduğu duvarlar, duvarlara gömülü cam şişeler ve pencere olarak kullanılan yaklaşık 12 kullanılmış otomobil ön camı... Üstelik ev yukarıdan bakınca kalp şeklinde görünüyor.

İşte detaylar.

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22 Yaşında Şehri Bıraktı

22 Yaşında Şehri Bıraktı

38 yaşındaki Mariana, Santa Fe eyaletindeki Tortugas'ta büyüdü ve Rosario'da eğitim aldı. 22 yaşındayken üniversite eğitimini yarıda bırakıp doğaya daha yakın bir hayat aramaya başladı. Artık şehir hayatından bunalmıştı! 

İlk denemesini Uruguay'da yaptı. Bir süre suyun ve elektriğin olmadığı bir yerde yaşadı. Ardından oğlu León'la birlikte bir karavanla Patagonya'yı dolaştı. Beş yıl önce de Córdoba'daki Traslasierra vadisine, Los Hornillos'a yerleşti.

12 Araba Camı, Şişeler ve Toprak

12 Araba Camı, Şişeler ve Toprak

Mariana evini yapmaya üç yıl önce başladı ve 18 ayda bitirdi. Ev, birbirine bağlı iki altıgenden oluşuyor. Yukarıdan bakıldığında ise bu iki yapı kalp şeklinde bir silüet oluşturuyor.

Duvarlarda toprak ve saman, iskelette ise ahşap kullanıldı. Pencereler için yaklaşık 12 kullanılmış otomobil ön camı tercih edildi. Duvarlara gömülen cam şişeler ise içeriye renkli bir ışık süzülmesini sağlıyor.

Ev şebekeye de bağlı değil. Su, komşularla paylaşılan doğal bir kaynaktan geliyor. Atık sular ise Mariana'nın kendi kurduğu bir biyodigestör sistemle arıtılıyor. İçeride oğlu León için havada asılı bir yatak bölümü bile var.

Bugün Resim Yapıyor, Biyodans Dersi Veriyor

Bugün Resim Yapıyor, Biyodans Dersi Veriyor

Mariana bugün dağdaki evinde resim yapıyor ve biyodans dersleri veriyor. Evin yapım sürecini ve bugün geldiği noktayı, 'Crónicas del Cambio' adlı YouTube kanalında anlattı.

Mariana, bu yaşam deneyimini sadeleşmenin ve doğayla daha farklı bir ilişki kurmanın bir yolu olarak anlatıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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