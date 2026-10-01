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5 Yıl Boyunca Tek Kuruş Fatura Ödemeyecekler: Evlerini Mini Bir Santrale Çevirdiler

5 Yıl Boyunca Tek Kuruş Fatura Ödemeyecekler: Evlerini Mini Bir Santrale Çevirdiler

İngiltere
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 19:01
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İngiltere'de milyonlarca hane bugünden itibaren son üç yılın en yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya. Fiyat tavanı yüzde 4 arttı, ocak ayında yüzde 16'lık yeni bir artış öngörülüyor. Milton Keynes'te yaşayan Clare Naylor ise bu kış faturalarla ilgili hiç endişelenmeyecek. Çünkü evine yapılan değişiklikler sayesinde 5 yıl boyunca enerji faturası ödemeyecek! 

İşte detaylar.

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Geçen Kış Termostat 18 Derecedeydi

Geçen Kış Termostat 18 Derecedeydi

Naylor ailesi, 10 yaşın altında üç çocuğuyla birlikte dört yatak odalı bir evde yaşıyor. Geçen kış enerji kullanımını sıkı sıkıya takip ettiler. Kalorifer, misafir geldiği günler dışında hep 18 derecedeydi. Bütçeyi aşmamak için sıcak su torbaları dolduruldu, ekstra battaniyeler çıkarıldı.

Clare Naylor'ın deyişiyle kışı 'terlik, sıcak su torbası ve kazakla' geçirdiler. Ailenin aylık enerji faturası yaklaşık 130 sterlin, yani 8 bin 400 TL civarındaydı. Bu yıl ise evi çocuklar okuldan dönmeden ısıtacaklarını, faturaya gidecek parayı da tatile ayıracaklarını söylüyorlar.

17 Güneş Paneli, Isı Pompası ve Batarya

17 Güneş Paneli, Isı Pompası ve Batarya

1980'lerde inşa edilen eve bir ısı pompası, 17 güneş paneli ve dört yeni radyatör takıldı. Üretilen enerjiyi yönetmek için garaja büyük bir batarya yerleştirildi. Doğal gaz kazanı ise tamamen söküldü çünkü bu sistemde evde yemek için bile gaz olmaması gerekiyor.

Böylece ev, Octopus Energy'nin 'Zero Bills' (Sıfır Fatura) tarifesine geçebildi. Aile, 'adil kullanım' sınırını aşmadığı sürece ısınma, aydınlatma ve evdeki tüm cihazlar için fatura ödemeyecek. Ev bir anlamda fazla enerjisini şebekeye satan mini bir santral gibi çalışıyor. Elektrikli araç şarjı ise bu garantinin dışında.

Dönüşüm, enerji verimliliğinin nasıl finanse edilebileceğini araştıran bir proje kapsamında Santander tarafından ücretsiz yapıldı. Aile bu işi kendisi yaptırsaydı, devlet desteği düşüldükten sonra maliyet 20 bin sterlinin, yani yaklaşık 1,3 milyon TL'nin biraz altında olacaktı.

Peki Her Ev Faturasız Olabilir mi?

Peki Her Ev Faturasız Olabilir mi?

Zero Bills tarifesi şimdiye kadar İngiltere'de yeni yapılan yüzlerce evde uygulanıyordu. Octopus artık sistemin Naylor ailesininki gibi eski evlerde nasıl çalıştığını test ediyor.

Şartlar net: İyi yalıtım, güneş panelleri, ısı pompası ve batarya. 

Octopus'un Zero Bills teknik direktörü Nigel Banks'e göre bu evler bir yılda tükettiklerinden biraz daha fazla enerji üretiyor ve şirketin fazla elektriği şebekeye satarak yeterli gelir elde etmesi gerekiyor. Banks'e göre en uygun adaylar son 10 yılda inşa edilmiş, iyi yalıtımlı evler. Kullanım sınırı ise her evin normal tüketimine göre, üzerine bir pay eklenerek belirleniyor.

Santander da bu dönüşümleri borçla yapmak isteyenler için finansman seçenekleri üzerinde çalışıyor. Bankanın mevcut ev yenileme kredisiyle 20 bin sterlinlik bir proje, 5 yıl vadede ayda 389 sterlin geri ödeme anlamına geliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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