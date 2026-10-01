5 Yıl Boyunca Tek Kuruş Fatura Ödemeyecekler: Evlerini Mini Bir Santrale Çevirdiler

1980'lerde inşa edilen eve bir ısı pompası, 17 güneş paneli ve dört yeni radyatör takıldı. Üretilen enerjiyi yönetmek için garaja büyük bir batarya yerleştirildi. Doğal gaz kazanı ise tamamen söküldü çünkü bu sistemde evde yemek için bile gaz olmaması gerekiyor.

Böylece ev, Octopus Energy'nin 'Zero Bills' (Sıfır Fatura) tarifesine geçebildi. Aile, 'adil kullanım' sınırını aşmadığı sürece ısınma, aydınlatma ve evdeki tüm cihazlar için fatura ödemeyecek. Ev bir anlamda fazla enerjisini şebekeye satan mini bir santral gibi çalışıyor. Elektrikli araç şarjı ise bu garantinin dışında.

Dönüşüm, enerji verimliliğinin nasıl finanse edilebileceğini araştıran bir proje kapsamında Santander tarafından ücretsiz yapıldı. Aile bu işi kendisi yaptırsaydı, devlet desteği düşüldükten sonra maliyet 20 bin sterlinin, yani yaklaşık 1,3 milyon TL'nin biraz altında olacaktı.