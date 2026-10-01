5 Yıl Boyunca Tek Kuruş Fatura Ödemeyecekler: Evlerini Mini Bir Santrale Çevirdiler
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İngiltere'de milyonlarca hane bugünden itibaren son üç yılın en yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya. Fiyat tavanı yüzde 4 arttı, ocak ayında yüzde 16'lık yeni bir artış öngörülüyor. Milton Keynes'te yaşayan Clare Naylor ise bu kış faturalarla ilgili hiç endişelenmeyecek. Çünkü evine yapılan değişiklikler sayesinde 5 yıl boyunca enerji faturası ödemeyecek!
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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